Paweł Kukiz w swoim najnowszym wpisie na Facebooku zwrócił się bezpośrednio do szefa klubu Koalicji Obywatelskiej, Borysa Budki. Wyjaśnia w nim, dlaczego zdecydował się poprzeć PiS w kluczowych głosowaniach.

Kukiz: Wszyscy jesteście siebie warci

"Borys... SZEŚĆ LAT pytałem i Ciebie i innych z 'wierchuszki’'Koalicji Obywatelskiej o zmianę ordynacji, sędziów pokoju, referenda... Podobnie Lewicę i wszystkie inne opcje. Nie byliście zainteresowani a szeregowi Wasi posłowie odpowiadali jednym głosem - 'NIE CHCEMY zmiany ordynacji, bo jak ludzie będą wybierać (a nie partia) to my nie dostaniemy się do Sejmu'" - napisał Paweł Kukiz (pisownia oryginalna - przyp. red.).

Zdaniem lidera Kukiz'15 Koalicji Obywatelskiej zależy wyłącznie na zmianie władzy, a nie zmianach systemowych. Jego zdaniem Borys Budka i jego koledzy chcą "zostawić wszystko po staremu - z sitwami, korupcją i możliwościami medialnych manipulacji".

"WSZYSCY jesteście siebie warci, pogrobowcy Magdalenki, ale dziś to PiS ma możliwość wprowadzenia zmian, o które niezmiennie walczę od 2015 roku" - podkreślił Paweł Kukiz. Zaznaczył również, że nie domaga się żadnych stanowisk ani pieniędzy, a jedynie poparcia dla swoich postulatów.

Budka: Stajesz się częścią upadającego systemu

Borys Budka odpowiedział mu tego samego dnia. "Dogadałeś się z ludźmi, którzy w 2018 roku zlikwidowali większość JOW-ów w wyborach samorządowych, pasożytują na państwie na niespotykaną skalę, zafundowali podwyżki władzy, nepotyzm mają we krwi" - napisał polityk PO na Twitterze.



Poseł Koalicji Obywatelskiej dodał: "Dajesz im większość w Sejmie, stając się częścią tego upadającego systemu".



14 czerwca Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz ogłosili zawarcie porozumienia programowego. Później, 11 sierpnia, Kukiz zagłosował za zmianami w ustawie medialnej, co spotkało się z krytyką ze strony opozycji.