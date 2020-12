Poniedziałek 7 grudnia jest kolejnym dniem protestów organizowanych przez "Strajk Kobiet" w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Protestujący chcą zablokować Warszawę. W planach jest również kilka innych akcji, m.in. "narodowe wiązanie sznurówek".

Jedna z działaczek "Strajku Kobiet", Klementyna Suchanow zapowiedziała w ubiegłym tygodniu, że 7 grudnia Ogólnopolski Strajk Kobiet po raz kolejny zablokuje ulice w Warszawie. Jak poinformowała blokady będą miały "artystyczny charakter". - Będzie m.in. narodowe wiązanie sznurówek na skrzyżowaniu, lekcja tango, montypythonowskie "Ministerstwo Głupich Kroków", będziemy także śpiewać piosenkę "Bella Ciao" z przerobionym tekstem - mówiła.

Utrudnienia w Warszawie

- To już czwarta poniedziałkowa "blokada Warszawy" od czasu rozpoczęcia protestów - przypomniał reporter Polsat News Grzegorz Urbanek.

Utrudnienia mogą wystąpić w kilku miejscach w stolicy, m.in. na Nowym Świecie, na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej oraz na pl. Na Rozdrożu.

Jedną z akcji przygotowanych przez protestujących jest "narodowe wiązanie sznurówek".

- Polega to na tym, żeby maksymalnie opóźniać drogę przebycia przez przejście dla pieszych, tak aby samochody nie mogły przejeżdżać - powiedział Urbanek.

Na miejscu jest już policja. Funkcjonariusze apelują do zebranych o rozejście się. Organizatorzy akcji nie planują wspólnego marszu.

Uczestniczy protestu zgromadzeni na ulicy Emilii Plater odśpiewali natomiast swoją wersję piosenki "Bella Ciao".



Ogólnopolski Strajk Edukacyjny

W poniedziałek rozpoczęła się również wirtualna akcja "Ogólnopolski Strajk Edukacyjny". Jego organizatorzy domagają się m.in. dymisji ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Pod petycją w tej sprawie zebrano ponad 90 tysięcy podpisów.

- Postanowiliśmy zorganizować Ogólnopolski Strajk Edukacyjny, odbędzie się od 7 do 11 grudnia. Ten strajk będzie miał formę ostrzegawczą, żadnych bardzo radykalnych działań. Po prostu chcemy wyrazić niezadowolenie, mówiąc delikatnie. Zachęcamy w ramach strajku do brania udziału w akcjach charytatywnych - mówił kilka dni temu Kamil, przedstawiciel OSE. Zaproponował m.in. oddawanie krwi, oddawanie szpiku, pomoc gastronomii, spacery po lesie, sprzątanie lasu.

- 9 grudnia zachęcamy wszystkich do nie brania udziału w zajęciach dydaktycznych. Zachęcamy wykładowców i nauczycieli do włączenia się - powiedział. Aktywiści proponują także, by w ramach sprzeciwu wobec Przemysława Czarnka, oznaczać w mediach społecznościowych zdjęcia hasztagiem #MENczarnia i podpisem dlaczego Czarnek nie powinien dłużej piastować zajmowanego stanowiska.

W październiku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. (określanej jako tzw. kompromis aborcyjny) zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Do tej pory jednak wyrok TK nie został opublikowany.

