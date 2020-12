Dziesięcioro uczniów z radomskiego Liceum im. Jana Kochanowskiego nie weźmie udziału w tegorocznej Olimpiadzie Historycznej z powodu błędu nauczycieli. Licealiści nie zostali zarejestrowani w konkursie i mimo zakwalifikowania, nie mogą wziąć w nim udziału. Szkoła i uczniowie "nie składają broni" i proszą o spotkanie ministra edukacji - informuje Polsat News.

Zdjęcie W wyniku nauczyciela tego radomskiego osoby dziesięcioro uczestników ma stracić szansę na udział w olimpiadzie /Polsat News

Uczniowie nie zostali zgłoszeni do XLVII Olimpiady Historycznej. O fakcie dowiedzieli się na trzy dni przed pierwszym, ustnym etapem olimpiady. Okazało się, że przewodnicząca komisji szkolnej nie otrzymała zwrotnej informacji po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, tym samym uczniowie widnieją jako niezarejestrowani - informuje Polsat News.

W wyniku błędu dziesięcioro uczestników ma stracić szansę na udział w olimpiadzie. Sprawa została zgłoszona do Ministerstwa Edukacji i Nauki 26 listopada.

Dzień później uczniowie otrzymali oficjalną wiadomość od nauczycieli, że odwołanie się szkoły do organizatorów nie zostało zaopiniowane pozytywnie. Młodzież apeluje do ministra edukacji o spotkanie.

"Walczymy o cofnięcie decyzji"

- Sam nie wiem, co to było, ale najgorsze jest to, że ten błąd systemowy czy ludzki spowodował, że jesteśmy aktualnie poza konkursem - mówi Łukasz Bator, uczeń radomskiego liceum. - Ten system jest taki, że uprzedmiotawia uczniów, którzy w systemie oświaty są przecież najważniejsi - podkreśla licealista, dodając, że uczniowie "walczą o cofnięcie decyzji".

Olimpiada jest dla uczniów szansą na dostanie się na wymarzone studia. Nagrodami za uzyskanie wysokich lokat w konkursie są indeksy na studia w wybranych uniwersytetach. Zdobycie takiego indeksu oznacza przyjęcie kandydata z pominięciem zasad rekrutacji, w tym praktycznie zwalnia z matury.



- To prestiżowa olimpiada, która daje indeksy na wiele uczelni w wielu miastach i daje zwolnienie z matury. To ogromne udogodnienie, pozbawia nas stresu i także jest szansą na liczne benefity finansowe - mówi Filip Barański, drugi z poszkodowanych uczniów.

Licealista podkreśla, że "nie składamy broni, ponieważ to tak ważne, że damy z siebie wszystko, żeby móc się sprawdzić i wykorzystać zdobytą wiedzę".

Uczniowie czekają na stanowisko ministerstwa. Drugi etap, okręgowy, będzie przeprowadzany w połowie stycznia.

Radomskie Liceum im. Kochanowskiego to jedna z najlepszych szkół średnich według rankingu "Perspektyw". Za rok 2020 otrzymało 15 lokatę.

