- Gowin publicznie zadeklarował, że chce przystąpić do partii Donalda Tuska. Jeżeli chce to zrobić na własny rachunek, ma do tego prawo. Natomiast ja nie pozwolę, żeby wyciągał rzeszę działaczy Porozumienia do jakiegoś projektu politycznego Tuska - powiedział eurodeputowany Adam Bielan w programie "Punkt Widzenia" w Polsat News.

Na zdjęciu archiwalnym Jarosław Gowin, a w tle Adam Bielan

Europoseł był pytany o swoje słowa w Radiu Zet, gdzie stwierdził, że "Gowin chce wznowić współpracę z Donaldem Tuskiem".

- Nie dolewam oliwy do ognia. To jest wypowiedź na podstawie słów samego Gowina, który 10 dni temu, w czwartek, stojąc obok Mateusza Morawieckiego, sam z siebie powiedział, że Porozumienie powinno dołączyć do Europejskiej Partii Ludowej, której szefem jest Donald Tusk - mówił Bielan, dodając, że jest to niezgodne z umową koalicyjną.

Bielan był też pytany o inne słowa Gowina, który stwierdził, że inicjatorzy "puczu w Porozumieniu nie działali bez oparcia". Wicepremier stwierdził, że za próbą rozłamu w partii stoi to samo środowisko, które "stało za pomysłem na wybory korespondencyjne".

"Liczymy na to, że sąd apelacyjny nakaże naprawienie tego ewidentnego błędu"

W odpowiedzi Bielan podkreślił, że w przeciwieństwie do Gowina, on apeluje do przedstawicieli innych partii politycznych, by "nie mieszali się do wewnętrznych spraw Porozumienia" - To Jarosław Gowin co jakiś czas biega na Nowogrodzką i prosi Jarosława Kaczyńskiego o interwencję - mówił.

- Uzgadniam wiele rzeczy w ramach spotkań z liderami Zjednoczonej Prawicy, wspólnie tworzymy koalicję rządową. Uzgadniamy m.in. kształt naszego programu rządzenia na kolejne 2,5 roku - Nowego Polskiego Ładu. Absolutnie nie rozmawiam o sprawach wewnętrznych naszej partii. Jeżeli ktoś to robi, to właśnie Jarosław Gowin, który wielokrotnie był na Nowogrodzkiej ze skargą na kolegów z partii - dodał Bielan.

Prowadzący program Grzegorz Jankowski wskazywał, że Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił wniosek w sprawie wygaszenia kadencji Jarosława Gowina , uznając, że został on złożony przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu partii. Co na to Bielan? Jego zdaniem "sąd I instancji nie rozpoznał sprawy merytorycznie". - Liczymy na to, że sąd apelacyjny nakaże naprawienie tego ewidentnego błędu - powiedział.

Zjednoczona Prawica przetrwa do wyborów?

Pytany, czy Zjednoczona Prawica przetrwa do następnych wyborów, Bielan podkreślał, że na razie "trzeba uporządkować sprawy w Porozumieniu", a partia "aktualnie przypomina stajnie Augiasza". - To nie są żadne splendory, honory ale ciężka praca. Ja muszę doprowadzić w partii do demokratycznych wyborów prezesa, których nie było już od trzech lat - dodawał.

- Jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to myślę, że nie wszyscy, nie w pełnym składzie ale dotrwamy do końca kadencji. Czymś nieodpowiedzialnym byłoby dzisiaj, w warunkach pandemii rozbijanie Zjednoczonej Prawicy - powiedział europoseł.

