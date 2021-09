- Jesteśmy zawiedzeni i rozczarowani po spotkaniu, które miało służyć wytyczeniu drogi realizacji postulatów poprawy w publicznej ochronie zdrowia. Ze strony rządu nadal nie padły żadne propozycje, dodatkowo materiały przesłane wczoraj przez ministra zdrowia zawierają błędy merytoryczne - przekazali przedstawiciele komitetu strajkowego.

"Kosmiczna kwota kosztów wzrostu wynagrodzeń"

Jak wskazali, "kosmiczna kwota kosztów wzrostu wynagrodzeń, o której często i chętnie mówi minister zdrowia zawiera m.in. obecnie wypłacane pensje w ochronie zdrowia, a więc jest sztucznie zawyżana. To zwykła manipulacja".

- Mamy poczucie, że rozmowy są przeciągane, a przedstawiciele resortu zdrowia grają na zwłokę - wskazali.



W ich ocenie "jakość przygotowania merytorycznego przedstawicieli resortu zdrowia także pozostawia wiele do życzenia". - Brak odpowiedzi na pytania, materiały z wyliczeniami są niepełne, a dane wynikające z obliczeń na podstawie danych są ukryte w plikach zablokowanych hasłami, itp. - przekazali.



Przytoczyli przykład wyliczenia kosztów wzrostu wynagrodzeń, "w których wzięto pod uwagę wszystkich dentystów, z których 90 proc. nie pracuje w publicznym systemie ochrony zdrowia". Zadeklarowali dalszą gotowość do rozmów.



- Niezgoda na obecność obserwatorów w centrum Dialog, czy dalsze próby włączania nas w zespół trójstronny, niestety prowadzą do impasu w naszym konflikcie, ponieważ my już w tym miejscu byliśmy. Chcemy państwu zaproponować otwartą publiczną debatę na temat systemu, który będzie dotyczył nas wszystkich, na co strona rządowa nie przystaje - powiedziała wiceprzewodnicząca Porozumienia Rezydentów OZZL Anna Bazydło.





Protest medyków

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów.



Komitet postuluje także m.in. zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.



Według resortu zdrowia łączny koszty realizacji postulatów komitetu protestacyjnego byłyby ogromne. Kierownictwo MZ zaznacza, że realizacja postulatów płacowych protestujących medyków jest nie do udźwignięcia w przyszłorocznym budżecie i deklaruje, że chce rozmawiać o wynagrodzeniach i ścieżce ich wzrostu.