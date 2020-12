- Na Sylwestrowej Mocy Przebojów śpiewać nie będę, lecz myślę, że przyjdzie taki moment, że każdy z nas "wyduka coś z gardła" i zanuci - mówił w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News tancerz Rafał Maserak, współprowadzący imprezę. Wokalistka Alicja Majewska odpowiedziała mu, że "chciałaby z nim zatańczyć". Z kolei Michał Wiśniewski przyznał, że artystom będzie brakowało kontaktu z publicznością.

Zdjęcie Już jutro Sylwestrowa Moc Przebojów. /Polsat News /Polsat News

Gośćmi "Wydarzeń" były gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów 2020 w Polsacie: wokaliści Alicja Majewska i Michał Wiśniewski, a także tancerz Rafał Maserak, który będzie jednym z czterech prowadzących imprezę.

Reklama

Majewska przypomniała, że sylwester wieńczy "wyjątkowy rok". - Przy moich piosenkach, np. "Jeszcze się tam żagiel bieli", ludzie zazwyczaj nie tańczą. Niekiedy jednak wyładowują swoje emocje, śpiewając długie nuty - mówiła.

Jak dodała, na Sylwestrową Moc Przebojów założy kreację, która czeka na swój "debiut" od 1,5 roku. - Nie znalazłam stosownego czasu i sytuacji, aby ją założyć, więc z drżeniem czekam, co na nią powie pan Włodzimierz Korcz - przyznała.

Maserak: będziemy online łączyć się z widzami

Alicja Majewska stwierdziła, iż zdarza się, że jej strój "wszystkim się podoba", poza towarzyszącemu jej muzykowi. - Pewnego razu miałam na sobie złoty garnitur, a pan Korcz powiedział, że wyglądam w nim jak żona dyrektora cyrku - wspominała.

Drugi gość programu Rafał Maserak połączył się ze studiem "Wydarzeń" z miejsca, gdzie w czwartek rozpocznie się największa domówka w Polsce.

- Będziemy komunikować się z widzami za pomocą strony sylwestrowamocprzebojow.pl . Tam będzie można się zalogować i przeżywać tego sylwestra wspólnie, np. dzwoniąc do nas - przekazał.

Jak dodał, podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie udzielał telewidzom krótkich kursów tańca przy akompaniamencie światowych hitów: "Lambady", "Macareny" i "Asereje".

Majewska do Maseraka: chciałabym z panem zatańczyć

Następnie tancerz zwrócił się do Alicji Majewskiej. - To wielki zaszczyt, że będę mógł spędzić ten wyjątkowy sylwester razem z panią - mówił.



- Chciałabym z panem zatańczyć! - odpowiedziała wokalistka. Na co Maserak zadeklarował: - Wszystko jest do zrobienia!.

Natomiast Michał Wiśniewski przypomniał, że z powodu epidemii na Sylwestrowej Mocy Przebojów nie będzie publiczności w studiu. - Będzie brakowało kontaktu z nią - przyznał.

Jak ujawnił, podczas imprezy w Polsacie pierwszy raz po latach Doda spotka się z Mandaryną, byłą żoną Wiśniewskiego. Obie piosenkarki przez lata były ze sobą skonfliktowane.

Majewska apeluje, by zaszczepić się przeciw COVID-19

Alicja Majewska zadeklarowała również, że w nadchodzącym roku zamierza zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, gdy tylko nadejdzie jej kolej.

Zaapelowała do widzów, by postąpili podobnie.