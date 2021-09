Beata Maciejewska dostała misia z listem od Kai Godek. Doszło do spięcia

"Nie wierzę, że można wykorzystywać pluszowe zwierzęta do szczucia na ludzi" - tak posłanka Lewicy Beata Maciejewska skomentowała otrzymanie od Kai Godek pluszowego misia i listu wzywającego do poparcia ustawy "Stop LBGT". W odpowiedzi aktywistka przekazała, że polityk "potraktowała apel jako okazję do drwin z ofiar pedofilii" i "szyderstwa".

Zdjęcie Kaja Godek i Beata Maciejewska / Jan Bielecki / East News