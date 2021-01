Bartoszewski o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi: Mysz nie jest partnerem słonia

- Relacje polsko-amerykańskie specjalnie się nie zmienią po zaprzysiężeniu Joe Bidena. Polska jest krajem średnio ważnym na świecie. Mamy złudzenia, że jesteśmy partnerem USA, a prawda jest taka, że nikt nim nie jest, nawet Wielka Brytania. Mysz nie jest partnerem słonia - mówił w "Graffiti" w Polsat News Władysław Teofil Bartoszewski (PSL).

- Amerykanie są realistami i widzą w Polsce członka NATO, dość istotną gospodarkę w UE, i tak długo jak jesteśmy w UE, mamy dobre stosunki z Niemcami, Izraelem to jesteśmy w stanie odgrywać jakąś rolę. Ale żebyśmy sobie nie wyobrażali, że jesteśmy jacyś specjalni - wskazał Bartoszewski.

Ocenił również, że nieobecność Trumpa podczas zaprzysiężenia Joe Bidena jest skandaliczna. - Po tych strasznych i żenujących zajściach na Kapitolu w Waszyngtonie jest teraz więcej wojskowych niż w Iraku i Afganistanie razem wziętych - dodał.

Grzegorz Kępka pytał o wyjaśnienia prezydenta Andrzeja Dudy w kwestii obiecanych przez Donalda Trumpa szczepionek. - Myślę, że Duda nie zajmował się specjalnie załatwienia szczepionek, te obietnice były na wyrost. Wątpię, żeby jakieś działania w tym względzie robił - ocenił gość Polsat News.

"Puste obietnice"

- Prezydent Duda nie zrobił nic, by negocjować zakup szczepionek. Jego obietnice pozyskania ich ze Stanów Zjednoczonych dzięki relacjom z Donaldem Trumpem okazały się puste - mówił Bartoszewski.

- Unia Europejska jest organizmem trudnym, ma 27 państw, wszystkie się muszą zgodzić, to zajmuje dużo czasu, nie jest tak silne jak państwo narodowe, np. jak Izrael - dodał.

Zdaniem Bartoszewskiego, jeżeli Niemcy dochodzą do wniosku, że mają poważny kryzys zdrowotny i mogą sobie polepszyć sytuację kupując szczepionki niezależnie od UE to to zrobią. - Natomiast Izrael uznał, że należy przepłacić za dostęp do szczepionek, bo lockdown kompletny jest tak kosztowny, że jest lepiej zapłacić za szczepionkę dwa razy więcej niż jej nie mieć - wskazał.

"Skandaliczne wcześniejsze szczepienia"

Pytany o wcześniejsze szczepienia np. pracowników skarbówki czy agentów CBA Bartoszewski mówił, że "z punktu widzenia Skarbu Państwa jest celowe, żeby nie szczepić ludzi, którzy produkują, tylko ludzi, którzy na nich będą nakładać kary". - Mówiąc poważnie, to skandaliczne - podkreślił.

Odnosząc się do kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich zaznaczył, że Robert Gwiazdowski byłby lepszym RPO niż urzędujący wiceminister. - Polityk partii rządzącej jako RPO to jakieś nieporozumienie - podkreślił.