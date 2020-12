Bartosz Arłukowicz o obozie rządzącym: Wzięli się za łby, bo walczą o schedę po prezesie

W Polsce od wielu dni trwa gorąca dyskusja na temat unijnego budżetu. Zwolennicy weta mówią o "budżecie z ideologią". O szukaniu kompromisu oraz wniosku o wyrażenie wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego rozmawiali Bartosz Arłukowicz (PO) i Artur Soboń (PiS), goście "Debaty Dnia" w Polsat News.

Zdjęcie Bartosz Arłukowicz /Piotr Kamionka /Reporter

W środę podczas spotkania ambasadorów UE w Brukseli przedstawiono propozycję kompromisu w sprawie unijnego budżetu , która została wypracowana w toku konsultacji w Warszawie, Berlinie, Budapeszcie i Brukseli. W dokumencie widnieje zapis, że sam fakt naruszenia praworządności nie może uruchamiać zawieszenia płatności funduszy unijnych. Decyzje w sprawie tej propozycji podejmą przywódcy na rozpoczynającym się w czwartek szczycie UE.

W środę pojawiły się jednak głosy krytyki ze strony koalicjanta PiS - Solidarnej Polski. "Ziobryści" od wielu tygodni powtarzają, że Polska powinna zawetować unijny budżet, jeśli pieniądze będą uzależnione od tak zwanego mechanizmu praworządności. Podkreślają, że nie ma mowy o żadnym kompromisie, czy negocjacjach.

Głos w sprawie zabrał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

- Jeżeli rozporządzenie łączące budżet z ideologią wejdzie w życie, będzie to znaczące ograniczenie suwerenności Polski i złamanie europejskich traktatów. Ne zgadzamy się na to. Walczmy o interes Polski - oświadczył szef Solidarnej Polski.

"Może dojść do rozpadu rządu"

Na ten temat dyskutowali goście "Debaty Dnia" w Polsat News - europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz oraz wiceminister aktywów państwowych z PiS Artur Soboń.

- Oni się wzięli wszyscy za łby, bo walczą o schedę po Kaczyńskim - powiedział Arłukowicz. - Dzisiaj Ziobro tym wpisem pokazuje, że jest w jakiś konwulsjach politycznych ze strachu o to, co będzie po potencjalnym nie zastosowaniu weta. Wie, że traci swoją wiarygodność, prawdopodobnie nie będzie mógł funkcjonować w rządzie. Może dojść nawet do rozpadu rządu - dodał europoseł.

- My jako całość zachowujemy się pragmatycznie, kierujemy się przede wszystkim interesem Polski, interesem narodowym - odpowiedział mu Soboń. - Jako Zjednoczona Prawica mówimy głosem pana premiera Mateusza Morawickiego, który ma pełne uprawnienia do tego, aby wypowiadać się w imieniu Polski podczas tego szczytu - dodał wiceminister.

"Arłukowicz ma obsesję"

W programie poruszono również temat wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego . Sejm w środę wieczorem odrzucił wniosek Koalicji Obywatelskiej. Za wnioskiem głosowało 216 posłów, przeciw było 233. Jedna osoba się wstrzymała.

- Symbolem wejścia Kaczyńskiego do rządu są metalowe, aluminiowe pałki, którymi policjanci w cywilnych ubraniach lali protestujące kobiety - stwierdził Arłukowicz. - To on, Jarosław Kaczyński, z mównicy sejmowej opluwa, wyzywa i zniesławia ludzi. Tego człowieka morduje samotność i nienawiść do ludzi - dodał.

Do słów europosła PO odniósł się Soboń, który stwierdził, że Arłukowicz ma "obsesję na punkcie Jarosława Kaczyńskiego".

- To, że pan poseł Arłukowicz ma obsesje na punkcie Jarosława Kaczyńskiego i zamiast jakichkolwiek merytorycznych argumentów postanowił go przez dwie minuty obrażać, to nie zmienia istoty polityki w Polsce - powiedział wiceminister.