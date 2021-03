Na Nowy Polski Ład premiera Morawieckiego czekam z obawą, a nie nadzieją i utęsknieniem – przyznał w "Graffiti" na antenie Polsat News Bartłomiej Sienkiewicz z Platformy Obywatelskiej. Zdaniem byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji działania PiS mają "charakter korupcji politycznej obywateli".

Zdjęcie Bartłomiej Sienkiewicz /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /Reporter

Pod koniec marca PiS ma przedstawić Nowy Polski Ład. Z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że program będzie zawierał przede wszystkim plany inwestycyjne, a także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii.

- Na Nowy Polski Ład premiera Morawieckiego czekam z obawą, a nie nadzieją i utęsknieniem. Bo co to będzie, to dopiero zobaczymy. Ale zaczął się jak zwykle, od manipulacji i w pewnym sensie od kłamstwa. Bo jeśli się obiecuje ludziom kwotę wolną od podatku wysokości 30 tys. rocznie, a równocześnie się mówi, że emerytury będą nieopodatkowane od kwoty 2,5 tys. zł, no to jest manipulacja, bo 12 razy 2,5 tys. to jest 30 tys. zł - mówił na antenie Polsat News Bartłomiej Sienkiewicz.

- To, co zrobiło PiS, to jest transfer do kieszeni obywateli pieniędzy z ich podatków. Przypominam, że w ciągu ostatnich pięciu lat doszło 40 nowych podatków. Cukrowy, deszczowy, bankowy i różne inne. Czyli wzrost danin i podatków i równocześnie transfer pieniędzy do kieszeni obywateli, skorelowany zresztą z kalendarzem wyborczym - zwracał uwagę były minister spraw wewnętrznych i administracji. - Ma to charakter korupcji politycznej obywateli, za ich pieniądze - podkreślał.

Gość Marcina Fijołka odniósł się także do informacji NFZ o rekomendowanym przesuwaniu zabiegów planowych w związku z pandemią.

- Warto, żeby rząd powiedział wprost: będziemy wam dawać wasze pieniądze, ale w zamian nie liczcie na możliwość leczenia się, operacji, ponieważ na to nas już nie będzie stać - mówił.

