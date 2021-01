- W mocy pozostają przesłanki, które są uwzględnione w ustawie o planowaniu rodziny - mówiła w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News Barbara Socha, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej. - Nie ma delegalizacji aborcji w Polsce - dodała.

Zdjęcie Barbara Socha /Mateusz Grochocki /East News

Dorota Gawryluk w rozmowie z wiceminister rodziny przytoczyła słowa liderki "Strajku Kobiet" Marty Lempart, która pisała, że w związku z publikacją uzasadnienia wyroku TK rząd "to banda przestępców" oraz że "skoro chcą wojny, to będą ją mieli".

- Staram się rozumieć emocje, choć nie ukrywam, że poziom emocji i języka, który temu towarzyszy, w przestrzeni publicznej jest raczej nieakceptowalny. Mam na myśli wszystkie doniesienia i zapowiedzi związane z przedstawicielami "Strajku Kobiet". Być może część z pań, które poprały "Strajk Kobiet", nie do końca rozumie, czego dotyczą zmiany zawarte w wyroku TK - skomentowała Barbara Socha.

Wiceminister dodała, że zgodnie 38 art. Konstytucji RP państwo ma chronić życie ludzkie "na każdym etapie jego rozwoju". Przekonywała, że wyrok z października i dzisiejsze uzasadnienie jest tylko konsekwencją poprzedniego wyroku z 1997 r.

- Nie możemy sobie wybrać, czyje życie chcemy chronić. Każde życie ludzkie, niezależnie od tego, czy to jest życie dziecka, czy to jest osoba starsza, czy w pełni sił, czy to osoba, która jest w stanie śpiączki - jest pod ochroną państwa - mówiła.

Wiceminister rodziny zapewniła, że wyrok TK oznacza, że "nie można podchodzić kompromisowo do kwestii życia i dyskryminować dzieci ze względu na stan zdrowia". - Chore dzieci też mają prawo do życia. W mocy pozostają przesłanki, które są uwzględnione w ustawie o planowaniu rodziny. Pierwsza dotyczy zagrożenia zdrowia i życia kobiety. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia zdrowia i życia kobiety, nadal można w Polsce dokonywać zabiegu przerywania ciąży. W drugim przypadku, gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. Nie ma delegalizacji aborcji w Polsce - mówiła Socha.