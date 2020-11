- Komendant Stołeczny Policji postawił jedno, główne zadanie po sobotnich wydarzeniach - dokładnie wyjaśnić sytuację z panią poseł Barbarą Nowacką, jakie były okoliczności i dlaczego został użyty gaz - przekazał w niedzielę rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Zdjęcie Barbara Nowacka została zaatakowana gazem /Czarek Sokolowski/Associated Press /East News

Podczas konferencji prasowej przed Komendą Stołeczną Policji podsumowującej działania policji w czasie demonstracji organizowanej przez Strajk Kobiet, rzecznik odniósł się do sytuacji, w której policjant użył gazu wobec posłanki KO Barbary Nowackiej, prezentującej legitymację poselską.

Reklama

- Komendant Stołeczny Policji postawił jedno, główne zadanie po wczorajszych wydarzeniach - dokładnie wyjaśnić sytuację z panią poseł, jakie były okoliczności i dlaczego został użyty gaz - poinformował Marczak.

- Na pewno te zdjęcia, które krążą w przestrzeni publicznej, pokazują jedno: była trzymana w ręku legitymacja i był użyty gaz ze strony policjanta i to są dwa fakty, które w tej chwili są niepodważalne. Teraz musimy sprawdzić dokładnie jak wyglądało to z drugiej perspektywy, czyli ze strony policjantów - podkreślał.

Zatrzymano 11 osób

Rzecznik przekazał także dane dotyczące sobotniej demonstracji. - Jeżeli chodzi o liczbę osób wylegitymowanych: ponad 900 zostało wylegitymowanych. Jeżeli chodzi o notatki do sanepidu: ponad 450 notatek. Ponad 370 wniosków o ukaranie pojedyncze mandatem. Jeżeli chodzi o zatrzymane: łącznie 11 osób. Duża część z tych osób to są te, które odmówiły podania swoich danych" - wyliczał.

- Też musimy wspomnieć o trzech przypadkach, gdzie mamy do czynienia z przestępstwem - tutaj mówimy o naruszeniu nietykalności m.in. mówimy o zatrzymaniu 17-latka - tam mamy do czynienia z naruszeniem nietykalności, tam mamy do czynienia ze znieważeniem policjanta, a pamiętajmy, że osoby 17-letnie zgodnie z Kodeksem karnym odpowiadają jako osoby dorosłe" - poinformował.