"Baby boom" w warszawskim ZOO. Wyjątkowe narodziny

Mała bongo urodziła się 15 czerwca i jest przyrodnią siostrą urodzonej dwa miesiące temu Molly. Szczęśliwymi rodzicami są Franek, który tatą został już po raz drugi i Walkiria zwana pieszczotliwie Walą. Opiekunowie chwalą dzielną mamusię za niezwykle silny instynkt macierzyński.

"Przy malutkiej córeczce jest bardzo czujna i dba o to, by nikt niepotrzebnie nie zakłócał jej spokoju" - napisali. Wala na czas porodu została oddzielona od reszty stada na cały dzień. W spokoju, po kilku godzinach urodziła zdrową córeczkę. "O godzinie 20.00 z minutami przywitaliśmy piękną, zdrową i silną dziewczynkę" - pochwalili się opiekunowie. Mama natychmiast wyczyściła maleństwo, które już po chwili wstało i napiło się pierwszy łyk najzdrowszego pokarmu - mleka.

Maleńka antylopa nie ma jeszcze imienia. Jak zwykle wybiorą je mieszkańcy w konkursie ogłoszonym przez zoo.

Bongo leśne to największa spośród afrykańskich leśnych antylop. Jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, w naturze na całym świecie żyje ich jedynie około 80 osobników. Zamieszkuje lasy tropikalne i góry w Dolinie Konga. Antylopa ma charakterystyczne ubarwienie. Wierzch i boki są koloru kasztanowego, brzuch i nogi są prawie czarne. Na bokach wyraźnie widać białe, pionowe paski. Jest ich 11 lub 12. Głównym pożywieniem bongo są pnącza, zioła, liście bambusu, młode gałązki krzewów, owoce, liście roślin zielnych. Żyje od 18 do 20 lat. Jest gatunkiem rzadko hodowanym w ogrodach zoologicznych, ze względu na to, że jest trudne w hodowli.