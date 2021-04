Nie ma wyników trwającej półtora roku kontroli Najwyższej Izby Kontroli w stołecznym MPWiK. Dlaczego procedury trwają tak długo? NIK tłumaczy to kwestiami epidemicznymi.

Zdjęcie Awaria "Czajki", zdjęcie archiwalne / fot. Andrzej Iwanczuk / Reporter

"Procedury kontrolne dot. realizacji kontroli nr I/19/001/KSI tj. 'Projektowanie, budowa i eksploatacja kolektorów podziemnych transportujących ścieki' z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków komunalnych 'Czajka' nadal trwają" – poinformował Wydział Prasowy Najwyższej Izby Kontroli.

Dziennikarze poprosili NIK o wyjaśnienie, dlaczego czynności kontrolne w tym przypadku trwają tak długo. W odpowiedzi izba wskazała, że "okres trwania postępowania kontrolnego jest uzależniony od min. pracochłonności oraz czasu, w jakim jest prowadzone".

"Kontrola prowadzona jest w warunkach zagrożenia epidemicznego, które znacząco wpłynęło na możliwości prowadzenia kontroli – podobnie, jak w wypadku innych kontroli prowadzonych w czasie epidemii COVID-19. Każda kontrola jest odrębną procedurą, a czas jej trwania zależy od wielu często nieporównywalnych z innymi kontrolami, czynników" – wytłumaczyła NIK.

Kontrola rozpoczęła się w listopadzie 2019 r.

Awaria "Czajki"

Pod koniec sierpnia 2019 r. doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu Wisły oczyszczalni "Czajka". W efekcie nieczystości były zrzucane do rzeki.

W reakcji na awarię premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki są przepompowywane do "Czajki".

Do kolejnej awarii doszło również w sierpniu 2020 r. Wówczas również z pomocą przyszedł rząd i wojsko.

