Ojciec Augustyn Pelanowski został wydalony z zakonu. Kuria Generalna Zakonu Paulinów wydała oświadczenie, w którym poinformowała o odebraniu mu upoważnienia do głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów. Ojciec Pelanowski znany jest m.in. z krytyki papieża Franciszka, którego określił mianem "Judasza".

Zdjęcie Ojciec Augustyn Pelanowski wydalony z zakonu paulinów /Roman Koszowski/Gosc Niedzielny /Agencja FORUM

Kuria Generalna Zakonu Paulinów poinformowała w poniedziałek, że ojciec Augustyn Pelanowski od 12 stycznia nie należy już do zgromadzenia.

"O. Augustyn Pelanowski został wydalony z Zakonu św. Pawła I Pustelnika Dekretem Generała Zakonu z dn. 12.01.2020 r., potwierdzonym przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego dn. 25.03.2020 r." - podano.

"Tym samym, na mocy kan. 701 Kodeksu Prawa Kanonicznego, nie posiada upoważnienia do głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów, dopóki nie znajdzie biskupa, który go przyjmie do swojej diecezji lub przynajmniej zezwoli na wykonywanie święceń" - zaznaczono w oświadczeniu.

Augustyn Pelanowski jest autorem wielu książek o tematyce religijnej, w tym m.in. "Siódmy rozdział. Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne", "Testament duchowy. Gdy noc staje się jaśniejsza niż dzień", "Przebudzenie małych Samuelów". Znany jest także z krytyki papieża Franciszka, którego nazwał "Judaszem".

30 listopada 2019 roku Kuria Generalna Zakonu Paulinów wydawała w jego sprawie oświadczenie. Sekretarz Generalny Zakonu Paulinów o. Paweł Przygodzki napisał wówczas, że "poglądy o. Augustyna Pelanowskiego stoją w jaskrawej sprzeczności z niektórymi prawdami doktryny katolickiej oraz szacunkiem należnym Ojcu Świętemu Franciszkowi".

"Zakon św. Pawła I Pustelnika (paulini) oświadcza, iż zdecydowanie odcina się od prywatnych poglądów wyżej wymienionego kapłana" - podano wówczas w komunikacie. Zwrócono jednocześnie uwagę, że zakonnik "łamie śluby zakonne, zarówno poprzez publikacje, na które nie otrzymał zgody, jak również przez trwającą ponad 11 miesięcy samowolną nieobecność w klasztorze". Poinformowano jednocześnie, że już wcześniej "podjęto kroki przewidziane przez Kodeks Prawa Kanonicznego".