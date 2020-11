Największa polska firma informatyczna Asseco dołączyła do ogólnopolskiego Stowarzyszenia Program Czysta Polska realizowanego we współpracy z Grupą Polsat. Uruchamia inicjatywę #BiznesBezPapieru. Statystyczny polski pracownik zużywa 7700 kartek papieru rocznie, do wyprodukowania których potrzeba jednego drzewa. Oznacza to ponad 11 mld ściętych drzew co roku. Inicjatywa Asseco ma to zmienić.

Zdjęcie Asseco Poland uruchamia inicjatywę #BiznesBezPapieru i dołącza Stowarzyszenia Program Czysta Polska /Polsat News

Asseco Poland oraz Asseco Data Systems uruchamiają inicjatywę #BiznesBezPapieru mającą na celu wsparcie procesów cyfryzacji biznesu oraz otaczającego nas świata. Jako największa polska firma informatyczna Asseco chce być liderem transformacji cyfrowej, która ma rosnący wpływ na otaczający nas świat oraz ochronę środowiska.

Inicjatywa Asseco będzie polegała na prowadzeniu działań zmierzających do ograniczenia zużycia papieru poprzez promowanie i wsparcie działań mających na celu rozwój usług cyfrowych. Firma będzie pomagać klientom projektować i wdrażać rozwiązania, które umożliwiają zamianę tam, gdzie jest to możliwe, procesów tradycyjnych na cyfrowe.

"Jeśli tylko możesz, zrób to cyfrowo"

Dodatkowo deklaruje, że jej pracownicy będą starać się działać zgodnie z zasadą "Jeśli tylko możesz, zrób to cyfrowo" i zakłada m.in. odejście od drukowania prezentacji, ulotek, dokumentów na rzecz wersji cyfrowych, co pozwoli zmniejszyć zużycie papieru. Inicjatywa jest rozszerzeniem realizowanej już przez pracowników Asseco akcji "Bądź eko z Asseco".

- Od wielu lat dostarczamy rozwiązania IT, które nie tylko ułatwiają życie klientom czy obywatelom korzystającym z cyfrowych usług, ale czynią świat cyfrowy efektywniejszym oraz bardziej bezpiecznym - mówi Artur Wiza, wiceprezes zarządu Asseco Poland.

Wideo Asseco uruchamia inicjatywę #BiznesBezPapieru i przyłącza się do Programu Czysta Polska

- Świadomość działań proekologicznych jest coraz większa i wiele firm oraz osób indywidualnych angażuje się w takie inicjatywy. Chcemy je wspierać w sposób dla nas naturalny - poprzez cyfryzację. Zdajemy sobie sprawę, że transformacja cyfrowa wymaga odważnych decyzji oraz wielu zmian, w tym zmiany strategii, procesów i doboru właściwych narzędzi. To duże wyzwanie dla nas i naszych klientów, ale jesteśmy gotowi je podjąć i być wzorem dla innych. Prowadzenie działań proekologicznych wspólnie z Grupą Polsat i włączenie naszej inicjatywy do Programu Czysta Polska pozwoli nam zwiększyć skalę przedsięwzięcia i dotrzeć z działaniami edukacyjnymi do większej liczby osób - dodaje.

Program Czysta Polska, realizowany przez Grupę Polsat to inicjatywa, która ma na celu edukację społeczeństwa i przybliżenie korzyści z ekologicznego trybu życia. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo działania człowieka i sposób w jaki funkcjonuje na co dzień, oddziałują na środowisko, a w konsekwencji na zdrowie i życie ludzi. Autorzy inicjatywy wprost mówią o tym, że postawy proekologiczne nie powinny pozostawać jedynie w sferze deklaracji, szczególnie, że w wielu przypadkach są bardzo proste do wdrożenia, a jednocześnie zdecydowanie tańsze od tradycyjnych rozwiązań.