- Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o RPO jest zgodne z naszym wnioskiem i uważamy że jest właściwe - powiedział dziennikarzom przed gmachem Trybunału poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. - TK wbrew obawom pana prof. Bodnara zostawił ustawodawcy trzy miesiące na uregulowanie tego niekonstrukcyjnego stanu - dodał Marek Ast. Ich wypowiedzi zakłócały krzyki demonstrujących zwolenników obecnego RPO Adama Bodnara. Krzysztof Śmiszek z Lewicy stwierdził w rozmowie z Interią, że RPO, to "ostatnia instytucja, której jeszcze nie odbiło PiS, więc chcą położyć łapę i na niej".

Zdjęcie Poseł PiS Marek Ast i wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Arkadiusz Mularczyk podczas konferencji prasowej nt. orzeczenia TK o niekonstytucyjności przepisu pozwalającego działać RPO /Wojciech Olkuśnik /PAP

Okrzyki protestujących przed TK uniemożliwiły posłom kontynuowanie wypowiedzi dla mediów. Arkadiusz Mularczyk i Marek Ast przenieśli się do Sejmu, gdzie odbył się briefing prasowy. Posłowie byli przedstawicielami wnioskodawców przed Trybunałem.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek , że przepis ustawy o RPO, który pozwala pełnić obowiązki Rzecznikowi Praw Obywatelskich po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę, jest niezgodny z konstytucją. Jak podkreślił Trybunał, przepis ten traci moc obowiązującą po upływie trzech miesięcy od opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw.



Wniosek posłów PiS

Postępowanie w sprawie RPO zostało zainicjowane przez posłów PiS wnioskiem, który trafił do Trybunału w połowie września ub.r. Chodziło o zbadanie konstytucyjności ustawowego przedłużenia pięcioletniej kadencji RPO w sytuacji, gdy upłynie jego kadencja, a następca nie zostanie wybrany. Normę tę reguluje art. 3 ust. 6 ustawy o RPO. Kadencja rzecznika Adama Bodnara upłynęła 9 września ub.r.

"Kadencja RPO wynikająca z konstytucji traktowana powinna być jako pierwszy wskaźnik jego legitymacji do działania. Z tą kadencją powinna iść synchronizacja kadencyjności w ustawie o RPO. Obecnie tego nie ma i dlatego zachodzi konieczność uruchomienia kontroli konstytucyjnej zaskarżonego przepisu" - wskazywali we wniosku posłowie PiS.

Co dokładnie orzekł Trybunał Konstytucyjny? Czytaj tutaj

Śmiszek: To upadek TK

- To tzw. wyrok wydany absolutnie na zlecenie polityczne. Jest wadliwy na poziomie formalnym, ma obsłużyć agendę PiS, który nie jest w stanie wybrać nowego RPO - mówi Interii wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek.

- Dzisiaj TK pozbawił nas możliwości składania skarg na ochronę praw i wolności obywatelskich. Każdy powinien móc złożyć skargę na działanie władzy, jak np. bezprawne używanie siły przez policję. Tym wyrokiem TK pozbawił blisko 40 mln Polaków możliwości ochrony swoich praw przez niezależną instytucję. To upadek TK, ale też absolutne wybicie zębów instytucji, bo zobowiązanie Sejmu do wprowadzenia jakichś nowych przepisów, to kpina z konstytucji i z rozumu - dodał polityk opozycji.

Według niego, "jeśli w ciągu tych trzech miesięcy nie wybierzemy nowego RPO będzie jakaś proteza, jakiś p.o. RPO, który nie będzie w pełni konstytucyjnym urzędem". - Znając PiS trzeba oczekiwać, że wpłynie projekt ustawy, który ma na celu uregulowanie quasi-rzecznika. Pewnie marszałek Witek wybierze któregoś z posłów PiS do pełnienia tej funkcji. To ostatnia instytucja, której jeszcze nie odbiło PiS, więc chcą położyć łapę i na niej - twierdzi Śmiszek.

