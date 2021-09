Arcybiskup Marek Jędraszewski: Ma miejsce "piłowanie katolików"

Polska

Abp Marek Jędraszewski odniósł się do słów posła Sławomira Nitrasa. - Ostatnie wydarzenia wskazują, że ma miejsce coś takiego, jak "piłowanie katolików" - powiedział. Metropolita krakowski dodał, że "co prawda, niektórzy próbują się wycofać z tego sformułowania". - Nie ulega wątpliwości, że chcą doprowadzić do takiej sytuacji, którą Jan Paweł II, będąc w 1991 roku w Lubaczowie, określił jako "katolickie getto" - stwierdził.

Zdjęcie Abp Marek Jędraszewski / Beata Zawrzel / Reporter