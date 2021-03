"Co roku sprzedajemy kilkaset lokali. Wszystkie transakcje zawierane są na ogólnych zasadach rynkowych i przyjętej polityki cenowej firmy" - podkreśla w oświadczeniu firma Profbud. W ten sposób skomentowano kolejne doniesienia "Gazety Wyborczej" dotyczące prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.

"Gazeta Wyborcza" podała w niedzielę, że prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w 2018 r. - po objęciu funkcji w spółce - kupił 197-metrowy apartament na warszawskim luksusowym osiedlu, płacąc za niego 1,3 mln zł, czyli 6,9 tys. zł za metr kwadratowy. Zdaniem gazety według cennika dewelopera - firmy Profbud - koszt metra kwadratowego wynosił 12,5 tys.

"Odnosząc się do artykułu opublikowanego w dniu 14.03.21 r. na łamach 'Gazety Wyborczej', w którym pojawiły się niezgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące cen mieszkań transakcyjnych na inwestycji Osiedle Awangarda, niniejszym informujemy, że średnia cena transakcyjna wszystkich mieszkań we wspomnianej inwestycji wyniosła 9578 zł/m2, natomiast średnia cena za m2 wszystkich mieszkań o metrażu powyżej 150 m2 we wspomnianej inwestycji wyniosła 7961 zł/m2" - podkreśliła w poniedziałek w oświadczeniu firma Profbud.

Jak zaznaczono, "ceny i harmonogramy płatności na zakup mieszkania są ustalane indywidualnie w toku prowadzonych negocjacji w zależności m.in. od nabywanej nieruchomości, jej lokalizacji, wielkości, a także umiejscowienia względem trasy S8, na której na tym odcinku nie znajdują się ekrany akustyczne".

"Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym oświadczeniu, raporty opublikowane m.in. przez firmy Emmerson Evaluation czy NBP wskazują, że średnie ceny lokali mieszkalnych na warszawskim Bemowie wynosiły średnio około siedmiu tys. zł/m2" - podkreśliła firma Profbud.

"Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że firma PROFBUD co roku sprzedaje kilkaset lokali. Nie ma dla nas żadnego znaczenia światopogląd oraz wykonywana profesja naszych klientów. Wszystkie transakcje zawierane są na ogólnych zasadach rynkowych i przyjętej polityki cenowej firmy" - czytamy w oświadczeniu.

"GW" wskazała też, że prezes Profbudu "działa w Akademii Piłkarskiej Beniaminek Profbud Krosno".

"Profbud został sponsorem tytularnym Akademii właśnie w 2018 r. W tym samym roku jej sponsorem strategicznym został Orlen prezesa Obajtka" - poinformowała gazeta. W 2021 r. sponsorem głównym Akademii została też Energa, należącą już do grupy Orlenu - dodała "GW".

PKN Orlen twierdzi, że opublikowany w niedzielę w "Gazecie Wyborczej" tekst odnoszący się do prezesa Daniela Obajtka zawiera "manipulacje i kłamstwa". Jak zaznaczyła spółka w oświadczeniu, stroną umowy jest Stowarzyszenie "Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno", w którego władzach nie zasiada przedstawiciel żadnego z kilkunastu sponsorów.

"Im większe mieszkanie, tym cena lokalu za m2 jest niższa"

Profbud we wcześniejszym oświadczeniu podkreślił, że "na rynku nowych mieszkań występuje następująca zależność - im większe mieszkanie, tym cena lokalu za m2 jest niższa".

Profbud wskazał raporty firmy Emmerson Evaluation czy NBP, w których przedstawiono średnie ceny mieszkań w Warszawie.

"W 2018 r. ceny nowych mieszkań na Bemowie wynosiły średnio siedem tys. zł za m2" - wskazał deweloper.