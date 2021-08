Anna Kornecka: w resorcie rozwoju zwalniani są wszyscy. Ministerstwo dementuje

"Zemsta na urzędnikach to wyjątkowa podłość. W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zwalniani są wszyscy ludzie- od sekretarek po wybitnych ekspertów z rynku, których zatrudniliśmy do projektów i reform. Kilkadziesiąt osób. Wstyd mi, że RP ma takiego premiera. Pycha kroczy przed upadkiem!" - napisała na twitterze.





Po dwóch godzinach w mediach społecznościowych Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprzeczyło tym informacjom. Wypowiedź przedstawicielki Porozumienia nazwano fake newsem.



"Na TT Anny Korneckiej pojawiły się fake newsy jakoby w MRPiT zwalniani byli "wszyscy ludzie- od sekretarek po wybitnych ekspertów z rynku, których zatrudniliśmy do projektów i reform". Chcielibyśmy jednoznacznie zdementować te informacje, szkalujące nasz resort" - odpowiedziało ministerstwo.





Dymisja Korneckiej

Przed tygodniem rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu Anny Korneckiej z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. "Powodem jest zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwienia budowy domów 70m2 oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego" - napisał rzecznik.



Kornecka na antenie Polsat News powiedziała, że przyjęła decyzję premiera ze spokojem. - To znaczy wiadomo jest, że ministrem się bywa, to nie jest cel sam w sobie, to jest tylko środek do realizacji celów - powiedziała.