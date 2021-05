Powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę Rada ds. Społecznych ma za zadanie wypracowanie propozycji tak zwanej emerytury stażowej. - Wypracowanie tego rozwiązania będzie, mam nadzieję, dziełem tej kadencji - powiedział prezydent.

Zdjęcie Andrzej Duda / PAP/Radek Pietruszka / PAP

Reklama

Prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim mówił, że przed nami wiele oczekiwań społecznych "i wyzwań, które stawia przed nami współczesny świat, a także i nasza ambicja w tym współczesnym świecie jako państwa, jako narodu".

"Dzieło tej kadencji"

Reklama

Andrzej Duda zaznaczył, że Polska rozwija się bardzo dynamicznie; zauważył również, że zmienia się w naszym kraju mentalność społeczna "pod względem właśnie tej chociażby (...) wrażliwości społecznej". - Zwróćmy uwagę na coraz więcej ludzi nie tylko zainteresowanych, ale przede wszystkim działających w ramach wolontariatu - zaznaczył.

Prezydent wyraził zadowolenie z tego, że nominację do Rady ds. Społecznych zgodziła się przyjąć prezes ZUS Gertruda Uścińska. - Tu, w ramach tej właśnie Rady ds. Społecznych, przed nami nie tylko dyskusja, ale jakaś propozycja tzw. emerytury stażowej. Właśnie wczoraj rozmawialiśmy na ten temat z panią prezes. I to na pewno jest temat, który muszę podjąć, nie mam żadnych wątpliwości - oświadczył.

- Chciałbym, byśmy to zrealizowali jak najlepiej, jak najrozsądniej, (...) to znaczy tak, by z jednej strony próbować zaspokoić uzasadnione oczekiwania społeczne, ale z drugiej strony pomieścić się także i w możliwościach, które ma i będzie miał w przyszłości system emerytalny - powiedział prezydent.

- Nie będę ukrywał, że my już tu od jakiegoś czasu na tym pracujemy z panią prezes, ale wypracowanie tego rozwiązania będzie, mam nadzieję, dziełem tej właśnie kadencji - powiedział.

Zobacz także:

Matura 2021. Język angielski poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania