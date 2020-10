Po przeprowadzeniu konsultacji zdecydowałem się na złożenie do Sejmu projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - zapowiedział prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Andrzej Duda /Jacek Dominski/ /Reporter

Trzeba wspólnie z ekspertami przygotować rozwiązanie, które będzie chroniło dzieci - na przykład z zespołem Downa - ale też nie będzie narażało kobiet na cierpienie, które przyniesie spokój społeczny; jestem gotów zaangażować się w pracę nad nim - mówił wcześniej, w środowej rozmowie z Polsat News, prezydent Duda.

Reklama

Prezydent były pytany w Polsat News, co myśli o protestujących kobietach i czy, tak jak jego córka, Kinga, "rozumie oburzenie kobiet". Córka prezydenta w stanowisku dot. orzeczenia TK stwierdziła, że w sprawie tak niewyobrażalnie trudnej, jak wizja urodzenia dziecka, które może umrzeć minuty czy godziny po porodzie, decyzja o kontynuacji lub przerwaniu ciąży, powinna być pozostawiona kobiecie, bo to ona mierzy się z konsekwencjami swojej decyzji do końca życia.

"Jestem bardzo zasmucony tą sytuacją. Kobiety, które protestują, rozumiem, czuję tę sytuację. Choć wszyscy znają moje poglądy i wiedzą, że jestem przeciwnikiem aborcji eugenicznej" - odparł Duda. Jak mówił, w pierwszej chwili po wydaniu orzeczenia przez Trybunał, "który te bardzo niejasne przesłanki umożliwiające aborcję eugeniczną uznał za niezgodne z konstytucją", był zadowolony z tego orzeczenia.

"Jestem gotowy zaangażować się w prace nad rozwiązaniem, które przywróci spokój społeczny"

"Spodziewałem się jednak mimo wszystko, że Trybunał Konstytucyjny zostawi czas na to, aby przepisy w tym zakresie mogły zostać doprecyzowane" - mówił Duda. Jak dodał, przesłanki do aborcji rzeczywiście nie były jasne. "Tutaj zgodzę się z Trybunałem, że spowodowały one sytuację niebezpieczną, bo jeżeli mowa była o dużym prawdopodobieństwie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, to rozumiem, że TK uznał, że w aspekcie norm konstytucyjnych te przesłanki są absolutnie niewystarczające" - zaznaczył.

Jednocześnie prezydent zadeklarował, że jest gotowy zaangażować się w prace nad rozwiązaniem, które przywróci spokój społeczny. "W Narodowej Radzie Rozwoju w ciągu poprzedniej kadencji poznałem ekspertów, którzy z całą pewnością byliby w stanie pomóc w pracach i jestem gotów ich o to poprosić. Jestem gotów zaangażować się w tę pracę po to, by powstało rozwiązanie, które będzie niosło spokój społeczny i które będzie rzeczywiście uznane za myślenie o zdrowiu i prawach kobiet we właściwym tego słowa znaczeniu" - oświadczył prezydent.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Duda w Polsat News: Wolność wyboru kobiety musi być dla niej zachowana Polsat News