- Program Zjednoczonej Prawicy powstał w oparciu o idee wypracowane na Kongresie "Polska Wielki Projekt". By realizacja polityki miała sens, musi być jasno określony cel. W tym pomaga to forum dyskusji intelektualistów i ekspertów, ludzi, którzy dobrze życzą Polsce - powiedział prezydent Andrzej Duda do uczestników kongresu.

Zdjęcie Wystąpienie prezydenta podczas Kongresu Polska Wielki Projekt / Radek Pietruszka /PAP

W piątek rozpoczął się X Kongres "Polska Wielki Projekt". W programie kongresu są panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli polityki, nauki, gospodarki i kultury. Zostanie też wręczona nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Prezydent wystąpił na inauguracji kongresu za pośrednictwem łącza internetowego. Wyjaśniając taką formę wskazał na nasilenie epidemii koronawirusa.

- Szereg osób, które ze mną się stykają w ostatnim czasie, dziś w tej chwili jest na kwarantannie, bo miały bezpośredni kontakt z osobami, u których stwierdzono koronawirusa i biorąc pod uwagę Państwa bezpieczeństwo, a także to, że w najbliższych dniach chcemy zrealizować bardzo ważną wizytę na Ukrainie, postanowiliśmy, że połączę się Państwem w sposób zdalny - powiedział prezydent do uczestników kongresu.

Wizyta prezydenta na Ukrainie jest zaplanowana na trzy dni - od niedzieli do wtorku. W tym czasie Duda odwiedzić ma Bykownię, Kijów i Odessę.

"Stąd właśnie pomysł na kongres"

Prezydent podkreślił, że to Lech Kaczyński był pomysłodawcą idei kongresu "jako dyskusji o Polsce". - Dyskusji, która polega na przedstawianiu swoich pomysłów na Polskę przez różnego rodzaju intelektualistów, ekspertów, ludzi którzy dobrze życzą Polsce i dobrze życzą polskiemu społeczeństwu, narodowi; którzy chcą, żeby Polska rozwijała się jako państwo silne, sprawiedliwe, jako państwo, które zajmuje mocną pozycję w naszej części Europy, jako państwo, z którymi inni się liczą - mówił prezydent.

Jak dodał, Lech Kaczyński chciał, aby ta dyskusja była prowadzona przez ekspertów publicznie. - Stąd właśnie pomysł na kongres, który da możliwość wysłuchania różnego rodzaju głosów ludzi życzliwych Polsce - mówił Duda. Po to - jak stwierdził - aby z różnych głosów i dyskusji wyłonić to "co w przyszłości stanie się ważnymi elementami programowymi".

Duda zwrócił uwagę, że obóz polityczny, na którego czele stał prezydent Lech Kaczyński, którym kieruje teraz wicepremier Jarosław Kaczyński i z którego on sam się wywodzi, "zawsze uważał, że przede wszystkim musi być pomysł, idea, którą razem jesteśmy związani, by można było realizować politykę".

- By ta realizacja polityki miała w ogóle jakiś sens potrzebny jest jasno określony cel. Z góry musi być wiadome, do czego zmierzamy i czemu podporządkowane są te działania, które podejmujemy. Pomagał i pomaga w tym właśnie kongres Polska Wielki Projekt - zaznaczył prezydent.

"To jest dla mnie ogromna satysfakcja"

Stwierdził, że program Zjednoczonej Prawicy powstał w oparciu o idee wypracowane w trakcie kongresu Polska Wielki Projekt. Duda zaznaczył, że obóz Zjednoczonej Prawicy uzyskał dwukrotnie samodzielną większość parlamentarną w wyborach właśnie dzięki temu, że miał "atrakcyjny i ambitny program, którego chcieli Polacy".

- Program rzeczywiście naprawy Rzeczpospolitej, poprawy jakości życia i budowania godności polskiego państwa. On był i jest realizowany, i to jest dla mnie ogromna satysfakcja - powiedział Duda.

Jak dodał, "oczywiście mamy w tej chwili ogromny problem, mamy pandemię koronawirusa i związane z tym problemy gospodarcze". - Podejmowaliśmy również i odważne decyzje, także kierując się różnymi wskazaniami z dyskusji, które były toczone podczas kolejny kongresów Polska Wielki Projekt - powiedział.

Prezydent zaznaczył, że "aby rządzić państwem trzeba mieć odwagę i ułożone priorytety". - My te priorytety pokazaliśmy. Tym pierwszym była ochrona bytu rodziny, czyli ochrona miejsc pracy (...). Zrobiliśmy to ryzykując setki miliardów złotych i przekazaliśmy je w ręce polskich przedsiębiorców, wierząc w to, że są ludźmi odpowiedzialnymi - mówił Duda.

Podkreślił, że Polska cały czas jest w relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej.