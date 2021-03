- Jestem przekonany, że Polska odegra kluczową rolę w Europie – przekonuje w rozmowie z Polsat News ambasador Włoch w Polsce Aldo Amati. Dyplomata opowiedział również Rafałowi Miżejewskiemu o zmaganiach z pandemią i szczepieniach we Włoszech oraz o polskich piłkarzach przełamujących stereotyp Polaka na Półwyspie Apenińskim.

Ambasador Włoch w Polsce Aldo Amati udzielił wywiadu dziennikarzowi Polsat News

- Jestem w Polsce już prawie 2,5 roku. Warszawa mnie naprawdę zachwyciła, przede wszystkim pod kątem rozwoju miasta - powiedział Amati w rozmowie z Polsat News.

- Obok ambasady mamy wielki wieżowiec w budowie. Pewnie za mniej niż rok będzie już gotowy. Stworzenie tylu wieżowców w tak krótkim czasie, to najlepszy dowód z jaką dynamiką rozwija się to miasto. Jestem przekonany, że Polska za 10 lat odegra kluczową rolę w Europie - przekonywał włoski dyplomata.

Amati przyznał również, że polscy piłkarze we Włoszech mają świetną renomę. - Takie nazwiska, jak Wojciech Szczęsny, Piotr Zieliński albo Bartosz Bereszyński, weszły już na dobre do codziennego języka Włochów, którzy przecież non stop rozmawiają o piłce. Ostatnio, kiedy Juventus odpadł z Ligi Mistrzów, do rozmowy po meczu dziennikarze zaprosili Szczęsnego, który oczywiście nie był w najlepszym nastroju - powiedział.



- Bez wątpienia Polska jako kraj zyskuje na popularności dzięki tym piłkarzom. Oni przełamują także stereotypy dotyczące Polaków, które funkcjonują w naszym kraju. Nie zapominajmy, że niektóre włoskie gazety, ale także te europejskie, piszą głównie o kontrowersjach, a mniej wspominają o ogromnym postępie i zmianie, która dokonała się w społeczeństwie polskim i ogromnym postępie ekonomicznym - stwierdził Amati.



Cały wywiad w Polsat News