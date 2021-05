- Myślę, że Borys Budka jest bardzo dobrym politykiem, ale dzisiaj widać, że większe zaufanie Polek i Polaków budzi Rafał Trzaskowski - powiedziała w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Kto według niej jest teraz liderem opozycji? - To trudne pytanie - odpowiedziała. Według jej opinii szefostwo Platformy Obywatelskiej "musi wyciągnąć wnioski", bo "to nie jest najlepszy czas" dla tej partii. Zapytana czy zagłosowałaby na Ruch Szymona Hołowni, odpowiedziała dyplomatycznym milczeniem.

Zdjęcie Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. / Polsat News /

Reklama

Piotr Witwicki pytał Aleksandrę Dulkiewicz o sytuację w polskiej opozycji. - "Myślę, że osoba, która dzisiaj budzi, co pokazują kolejne sondaże, największe zaufanie społeczne, taką osobą jest bardzo dobry samorządowiec, Rafał Trzaskowski - podkreśliła prezydent Gdańska.



- Myślę, że Borys Budka jest bardzo dobrym politykiem, ale dzisiaj widać, że większe zaufanie Polek i Polaków budzi Rafał Trzaskowski - dodała.

Reklama

- Przypomnę ubiegłoroczną kampanię prezydencką, gdzie tak naprawdę o włos przegrał z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Myślę, że to przyniosło dużo dobrej, pozytywnej energii i wiary w to, że można myśleć inaczej o Polsce, można stawiać sobie za cel inne wartości - uzupełniła Dulkiewicz.



- Rafał Trzaskowski nie uchyla się od odpowiedzialności - mówiła.





"Nie głosowałabym ani na PiS, ani na Lewicę"

Prowadzący program zapytał, czy w takim razie to nie prezydent Warszawy powinien być liderem PO. W odpowiedzi prezydenta Gdańska podkreśliła, że nie należy do PO. - Najważniejsze jest to, by zbudować spójny, przekonujący Polski i Polaków program, dać im nadzieję, że możemy żyć w Polsce, w której nie będziemy pokazywać palcem jeden na drugiego, że ten jest dobry a ten zły, ale będziemy umieli budować Polskę silnie zakorzenioną w Europie, gdzie ceni się ciężką pracę, przedsiębiorczość i otwiera się perspektywy - mówiła.

Dulkiewicz odniosła się również do wyników najnowszego sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu , w którym Platforma może liczyć na 14 proc. poparcia wyborców. To o 2 punkty procentowe mniej niż wynika z sondażu przeprowadzonego miesiąc temu.

- To nie jest chyba najlepszy czas dla Platformy Obywatelskiej, szefostwo partii musi wyciągnąć z tego wnioski - powiedziała.

Pytana przez prowadzącego program Piotra Witwickiego na kogo głosowałaby dzisiaj w wyborach parlamentarnych opowiedziała "zobaczymy kto by startował".

- Mogę powiedzieć, że na pewno nie głosowałbym na PiS i nie głosowałbym na Lewicę - wyjaśniła. Zapytana czy zagłosowałaby zatem na Ruch Szymona Hołowni, odpowiedziała dyplomatycznym milczeniem.

Więcej na ten temat przeczytasz na portalu polsatnews.pl.