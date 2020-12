- Gratuluję porozumienia Unii Europejskiej i wszystkim liderom. Byłem przekonany, że do tego dojdzie. To ostatnia prezydencja Angeli Merkel - chciała zostawić Europę w porządku i ładzie. Jej też należą się gratulacje - powiedział były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News.

Zdjęcie Aleksander Kwaśniewski w programie "Gość Wydarzeń" /Polsat News

Szef Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że na szczycie UE w Brukseli doszło do porozumienia przywódców unijnych w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy . Z informacji przekazanych przez rzecznika szefa RE wynika, że "przyjęto konkluzję w sprawie mechanizmu warunkowości w zakresie praworządności".

- Każdy z czegoś ustąpił, każdy coś niewielkiego uzyskał. To, że ten minikryzys został zażegnany, jest dobre. To, że będzie w Europie budżet i fundusz odbudowy, jest świetne, że będą środki na walkę z covidem i z konsekwencjami covidu jest też znakomite. A to, że zostanie nam zapamiętana ta próba weta i to, że nie buduje to silnej pozycji Polski, to zupełnie temat na inną rozmowę i kolejne lata. Na razie, jest to powód do satysfakcji - mówił był prezydent na antenie Polsat News.

Były prezydent ocenił, że premierem, który zyskał więcej na porozumieniu, jest Viktor Orban. - Choćby to, że UE nie będzie dyskutować o tych środkach antykorupcyjnych w okresie minionym, tylko zacznie się to od 1 stycznia przyszłego roku, to jest dla niego dobre. Tamtych kłopotów z wydatkowaniem środków europejskich było bardzo dużo - mówił.

- Związek pieniędzy z praworządnością pozostanie. Być może będzie on bardziej czytelny, a procedury lepiej zrozumiałe. To też jest dobre dla wszystkich - dodawał Aleksander Kwaśniewski.

Były prezydent ocenił, że strona Polska "najpierw stwarza kłopoty, a potem cieszy się, że udało się z nich wybrnąć". - Gdyby minister (Zbigniew - red.) Ziobro nie dokonywał tych rewolucyjnych szarż, które nie są zgodne ani z konstytucją, ani z prawem europejskim, to nie byłoby problemu i nie byłoby całej sprawy - ocenił.

Kwaśniewski dodał, że praworządność jest czymś jasno określonym w traktatach. - Działanie zgodne z konstytucją to żadne "widzimisię". To wymóg zupełnie podstawowy, poza tym Europa dysponuje instytucjami jak trybunały i właściwe sądy. Temat został podjęty we właściwym kierunku, zobaczymy, jak będzie wyglądała praktyka. Natomiast dla polskiego rządu to bardzo poważny sygnał, żeby praworządność i działanie zgodnie z konstytucją traktować z należytą wagą i szacunkiem - dodawał.

"Wysłuchać drugiego i znaleźć kompromis"

- Interesujące jest to, co zrobi w takiej sytuacji część koalicji rządzącej i partia kierowana przez Ziobrę. To Ziobro żądał weta i nazywał tych, którzy ulegną jakiemuś kompromisowi "miękiszonami". Na końcu drogi może się okazać, że to on będzie miękiszonem, który będzie musiał to przyjąć do wiadomości i zostać w rządzie - mówił były prezydent.

Kwaśniewski odniósł się do hasła "weto albo śmierć". - Ważenie słów jest potrzebne każdemu. Hasło kwestionuje podstawową zasadę Unii Europejskiej, że trzeba się porozumieć, wysłuchać drugiego i znaleźć kompromis. Proszę sobie wyobrazić, że każde z 27 państw mówi "weto albo śmierć". Wtedy wszyscy pójdziemy na śmierć. Tylko nie tylko liderzy rządów, ale całe społeczeństwa - komentował.

- Zbigniew Ziobro może być więźniem własnego radykalizmu czy "miękiszonizmu" - dodał były prezydent, który zapewnił, że jest w stanie przewidzieć, jaki będzie następny ruch Solidarnej Polski.