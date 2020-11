Aldona Machnowska-Góra została nowym wiceprezydentem Warszawy. Będzie odpowiadać za sprawy związane z kulturą oraz politykę społeczną i mieszkalnictwo.

Zdjęcie Aldona Machnowska-Góra /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

W środę (18 listopada) prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprezentował zmiany w ratuszu, które wymusiła dymisja wiceprezydenta Pawła Rabieja . Nowym wiceprezydentem stolicy będzie Aldona Machnowska-Góra, która - jak do pory - będzie zajmować się koordynacją spraw związanych z kulturą. Będzie też dopowiadać za politykę społeczną i mieszkalnictwo.

"Musimy walczyć o spójność społeczną"

Reklama

- Chciałabym serdecznie podziękować panu prezydentowi za zaufanie i także zadeklarować, że tak jak do tej pory pracowałam i współpracowaliśmy w zarządzie miasta, tak samo dalej, z nowymi zadaniami, mam nadzieję, będziemy dobrze realizować program, który założyliśmy - powiedziała nowa wiceprezydent stolicy.

Machnowska-Góra wskazała, że pion, który obejmuje, jest bardzo ważny. - Biuro Projektów Polityki Społecznej, Biuro Polityki Lokalowej razem z Biurem Kultury tworzą takie "combo", związane z polityką społeczną miasta, z tymi wyzwaniami, które są przed nami dzisiaj. Wyzwaniami związanymi z pandemią i z codziennymi decyzjami, które podejmujemy, żeby pracować na rzecz mieszkańców. Także tych najsłabszych, także tych, którym jest dzisiaj najtrudniej w sytuacji pandemicznej - czy to są seniorzy, czy to są osoby bezdomne - podkreśliła.

- Musimy walczyć o spójność społeczną i o to, żeby nikt nie został za tzw. burtą. I te prace razem z Biurem Projektów Polityki Społecznej, które już były prowadzone w sposób bardzo udany za prezydenta Pawła Rabieja, mam nadzieję kontynuować - zaznaczyła Machnowska-Góra.

- Ważne są też te wszystkie projekty, związane z podstawowymi, najważniejszymi założeniami programu wyborczego, mianowicie: żłobki, spójność społeczna, wsparcie seniorów i wsparcie osób najsłabszych - dodała.

Pozostali wiceprezydenci

Pozostałymi wiceprezydentami miasta pozostaną: Renata Kaznowska (odpowiada m.in. za edukację, sport oraz po dymisji Rabieja także za zdrowie), Michał Olszewski (m.in. gospodarka odpadami, rozwój gospodarczy i fundusze europejskie) oraz Robert Soszyński (m.in. infrastruktura i transport; podlega mu także Biuro Spraw Dekretowych). Soszyński będzie odpowiadał też za kwestię reprywatyzacji.

Połowa mężczyzn, połowa kobiet

Trzaskowski ogłosił również, że na stanowisku koordynatora pozostanie Justyna Glusman, odpowiedzialna w ratuszu za kwestie ochrony środowiska i walkę z kryzysem klimatycznym. Nową koordynatorką została Karolina Zdrodowska, która będzie odpowiadać za Centrum Komunikacji Społecznej i za Biuro Rozwoju Gospodarczego. Skarbnikiem pozostanie Mirosław Czekaj, sekretarzem Marcin Wojdat, a dyrektorką magistratu Elżbieta Markowska.

- To jest cały silny zespół. Cieszę się, że jest dokładnie pół na pół. Połowa z nas to mężczyźni, połowa z nas to kobiety. To jest ten standard, który powinien obowiązywać. Bardzo się z tego cieszę - powiedział Trzaskowski o swoim zespole.

Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za obszar zdrowia, stracił stanowisko dwa tygodnie temu, po tym jak dziennikarze TVN ujawnili, że bez wiedzy Trzaskowskiego udał się na urlop za granicę. Prezydent Warszawy uznał takie zachowanie za nieodpowiedzialne i zdymisjonował swego zastępcę.