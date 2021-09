Aktywista Bart Staszewski pisał o orientacji seksualnej Łukasza Jasiny. Reaguje wiceszef MSZ

"Łukasz Jasina został zatrudniony w MSZ, bo ma do tego świetne kwalifikacje. Motywowane nienawiścią i nietolerancją ataki na niego oceniamy bardzo negatywnie" - napisał w sobotę w mediach społecznościowych wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, odnosząc się do fali komentarzy, po wpisie aktywisty LGBT Barta Staszewskiego na temat Jasiny. Chodzi o wpis: "Jeżeli nowy rzecznik rzeczywiście jest gejem, to należy o tym mówić i to wyśmiewać".

Zdjęcie Nowy rzecznik MSZ Łukasz Jasina / Ministerstwo Spraw Zagranicznych