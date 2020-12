Akcja Wigilia Caritas będzie inna niż zwykle. 13,5 tys. paczek trafi do ubogich

Już po raz czwarty Caritas Polska organizuje ogólnopolską akcję Wigilia Caritas. Mimo pandemii do osób starszych, potrzebujących, bezdomnych i samotnych trafi 13,5 tys. paczek żywnościowych. W akcję ich pakowania i rozdawania angażuje się ok. 2 tys. wolontariuszy z 26 diecezji.

"Każdego roku Wigilia Caritas gromadziła w całej Polsce blisko 10 tys. osób, dla których była to jedyna szansa na wspólny posiłek wigilijny. W tym roku z powodu pandemii otrzymają paczki żywnościowe" - podała Caritas Polska.

Przypomniano, że idea akcji pochodzi z Poznania, gdzie od piętnastu lat ubodzy spotykali się przy wigilijnym stole na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

"Co roku 24 grudnia w kilkunastu miastach – m.in. w Krakowie, Poznaniu, Białymstoku i Lublinie – ubodzy, bezdomni i samotni spotykali się przy wspólnym stole. W tym roku Polacy zasiądą do wigilijnej wieczerzy tylko z najbliższą rodziną, a z innymi połączymy się telefonicznie lub online. Jednak mimo pandemii, by nikt nie został w tym czasie sam, po raz czwarty Caritas Polska organizuje ogólnopolską akcję Wigilia Caritas. Do osób starszych, bezdomnych i samotnych w 75 miastach Polski trafi 13,5 tys. paczek żywnościowych. Potrzebujący otrzymają ponad 40 ton żywności – w tym 11,6 t sałatki jarzynowej, 6 t zupy grzybowej, 2,3 t śledzia w pomidorach i prawie 10 t słodyczy. Akcję od początku wspiera właściciel marki Selgros" - czytamy w komunikacie.

Troska i pamięć

W akcję pakowania i rozdawania paczek angażuje się ok. 2 tys. wolontariuszy z 26 diecezji.

- Zależy nam nie tylko na samym przekazaniu potrzebującym konkretnej pomocy w postaci paczki, ale także na tym, "aby poczuli, że są otoczeni troską i że nie zapominamy o nich - powiedziała koordynator programów pomocy żywnościowej w Caritas Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska.

Organizację Wigilii Caritas, w szczególności dla potrzebujących seniorów, można wesprzeć wysyłając SMS o treści SENIOR pod numer 72052 (koszt 2,46 zł, dokonując wpłaty z dopiskiem SENIOR na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526.

