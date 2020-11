Akcja charytatywna. Obrazek i złoty naszyjnik Agaty Kornhauser-Dudy

- Boże Narodzenie objawia nam prawdę o godności każdego człowieka - powiedziała Agata Kornhauser-Duda wspierając po raz szósty radiową akcję "Choinki Jedynki". Na aukcję choinkową Pierwsza Dama przygotowała w tym roku obrazek i złoty naszyjnik, który miała na sobie podczas ostatniej audiencji u papieża Franciszka.

W przyszłym roku akcja odbędzie się po raz 20.

- Podczas minionych lat wiele osób okazało swoje serce i pomoc, uczestnicząc w tej niepowtarzalnej i szlachetnej inicjatywie. W tym roku ma ona nieco innych charakter i przebieg, ale wierzę, że jej zasięg będzie równie duży, jak w latach minionych - powiedziała Pierwsza Dama w nagraniu opublikowanym na stronie kancelarii prezydenta.

Zwracając uwagę, że tegoroczne Boże Narodzenia przypada w trudnym czasie epidemii, Agata Kornhauser-Duda powiedziała, że trzeba być szczególnie wyczulonym na potrzeby innych. - Podarujmy im szczęście - to, czego brak odczuwają, na co dzień. Możemy spowodować, że poczują się lepiej, że doda im otuchy myśl o istnieniu ludzi dobrej woli, którzy o nich pamiętają - przekonywała małżonka prezydenta RP.

Obrazek i złoty naszyjnik

Zgodnie z tradycją na aukcję choinkową Pierwsza Dama przygotowała w tym roku "obrazek wykonany techniką decoupage’u, przedstawiający świąteczny kiermasz w małym miasteczku w bożonarodzeniowej scenerii utrzymany w kolorystyce bieli i błękitu z elementami skrzącego się śniegu".

- Na obrazku umieściłam życzenia dla osoby, która go wylicytuje. Dodatkowo na aukcję przekazuję również złoty naszyjnik polskiej marki Gold Mark, który miałam na sobie podczas ostatniej audiencji u papieża Franciszka. Mam szczerą nadzieję, że przekazane przeze mnie przedmioty sprawią komuś radość oraz przyczynią się do wsparcia podopiecznych Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" zajmującej się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej prof. Andrzeja Cechnickiego, które podejmuje wysiłki, by osoby z zaburzeniami psychicznymi mogły w pełni funkcjonować w społeczeństwie" - powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Apel Pierwszej Damy

Zaapelowała również o wzięcie udziału w akcji "Choinka Jedynki" zwracając uwagę, że co roku, przyłączali się do niej "znani i lubiani przedstawiciele świata kultury, rozrywki, nauki i sportu".

- Spowodujmy, by nastrój świąt, które nas łączą bez względu na wiarę i przekonania, objął wszystkich bez wyjątku, ponieważ Boże Narodzenie objawia nam prawdę o godności każdego człowieka - powiedziała Pierwsza Dama.

Życzyła, by zbiórka "pobiła zeszłoroczny rekord", dzięki czemu podopieczni fundacji i stowarzyszenia będą mogli rozwijać się na miarę swoich możliwości. - Nie ma w życiu nic cenniejszego niż bezinteresowny odruch pomocy bliźniemu, który liczy na solidarny gest - podkreśliła.