We wtorek w Karpaczu rozpoczęło się XXX Forum Ekonomiczne. W trwającym do czwartku wydarzeniu ma brać udział ok. 3 tys. osób, w tym przedstawiciele polskiego rządu i goście z zagranicy.

Jak podają media, jednym z gości jest reprezentant Mińska Jurij Woskriesienskij, który ma być pracownikiem KGB. Według doniesień Woskriesienskij zajmuje się "pracą" z więźniami politycznymi, polegającą na "zmuszaniu ich, by przyznali się do winy".

Komentarz organizatorów Forum

O obecność pracownika KGB serwis polsatnews.pl zapytał organizatorów Forum.

Stefan Kotyk z biura prasowego Forum przekazał, że "informacja o agencie jest celową grą służb białoruskich na przykrycie informacyjne obecności Swietłany Cichanouskiej i Tatiany Chomicz na Forum Ekonomicznym".

Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, w rozmowie z dziennikarzem polsatnews.pl stwierdził: - Nie komentuję tego, dziękuję. Znam doniesienia medialne, ale nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia.

Medialne doniesienia o pracowniku KGB

O sprawie we wtorek poinformował Tadeusz Giczan, opozycyjny dziennikarz z Białorusi, związany z kanałem Nexta.

"Taka ciekawostka. Na forum ekonomicznym w Karpaczu Białoruś reprezentuje etatowy pracownik białoruskiego KGB Jurij Woskriesienski zajmujący się na co dzień 'pracą' z więźniami politycznymi i zmuszaniem ich do przyznania się do winy" - napisał na Twitterze, zamieszczając zdjęcie Woskriesienskiego na tle Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

Jak dodał Giczan: "Organizatorzy mówią, że to przez pomyłkę, zaś sam Woskriesienskij napisał przed chwilą, że 'polscy politycy są zmęczeni konfrontacją i chcą odbudowywać mosty' i to dlatego go zaproszono".