Agata Kornhauser-Duda mówiła, że dzięki spotkaniom z członkiniami KGW mogła przekonać się o niezwykłej sile więzi sąsiedzkich, a także o "wielce inspirującej roli kobiet i przede wszystkim o sile kobiet na wsi".

- To właśnie panie, będąc liderkami swoich lokalnych wspólnot, bardzo często wytyczają kierunki zmian, które powinny następować na polskiej wsi, a także wyznaczają kierunki rozwoju polskiej wsi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to właśnie panie najlepiej znają troski, problemy i potrzeby swoich lokalnych wspólnot, i to panie bardzo często przekazują te sprawy lokalnym władzom - mówiła Pierwsza Dama.

Honorowy patronat

Dodała, że z działalnością KGW wiąże się nie tylko zacieśnianie więzi międzypokoleniowych, ale także przekazywanie piękna ludowej tradycji i kultury młodszemu pokoleniu. - To właśnie nasza ludowa tradycja i kultura stanowi o naszej narodowej tożsamości i to jest coś, co nas wyróżnia na tle innych narodów - zaznaczyła.

Podkreśliła, że chociaż Koła Gospodyń Wiejskich liczą sobie ponad 150 lat, to prawdziwy ich rozkwit nastąpił w ciągu ostatnich kilku lat, m.in. dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymały. - W tym czasie te koła, które istniały już dłużej, dostały dodatkowego wiatru w żagle, te, które zawiesiły działalność - reaktywowały się, a powstało bardzo wiele nowych kół - dodała.

Małżonka prezydenta RP objęła patronatem honorowym obchody 5-lecia istnienia KGW we wsi Mniszek w gminie Gościeradów woj. lubelskim. Jak podkreśliła, to wyraz jej uznania i szacunku dla aktywności tego koła, którego członkinie gościła w marcu w Pałacu Prezydenckim. Z okazji jubileuszu życzyła KGW w Mniszku niesłabnącej energii, satysfakcji z działania "i żeby młodzi ludzie, którzy mają tak wspaniałe wzorce wychowawcze, byli dumni ze swoich korzeni".

"Powracamy do dawnych przepisów"

KGW w Mniszku tworzy 13 osób, w tym trzech panów. Koło to zajmuje się przede wszystkim kultywowaniem dziedzictwa kulinarnego - przygotowywaniem i prezentowaniem potraw według dawnych receptur i przepisów mniszańskich. Przepisy publikuje na portalu społecznościowym, a swoje wyroby prezentuje na różnych pokazach i konkursach. W ub. roku KGW w Mniszku zostało laureatem konkursu "Piękno tradycji we współczesnym świecie", organizowanego przez samorząd województwa lubelskiego. Celem konkursu było uhonorowanie najbardziej aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich, które pracując na rzecz swoich społeczności dbają o lokalne tradycje.

- Powracamy do dawnych przepisów od naszych babć. Próbujemy odtworzyć te dawne smaki, to jedzenie, jakie było dawnej - bez konserwantów i tego wszystkiego, co dzisiejszy świat ze sobą niesie. My mamy przywiązanie do tradycji, dla tej ziemi, dla wiary, to jest dla nas ważne - powiedziała dziennikarzom wiceprzewodnicząca koła Małgorzata Wieczorek.

Obchody 5-lecia KGW w Mniszku były elementem święta "Dumni z Ziemi Kraśnickiej" obchodzonego w niedzielę w gminie Gościeradów. W ramach tego święta na budynku Nadleśnictwa Gościeradów odsłonięto tablicę upamiętniającą byłego ministra środowiska ś.p. prof. Jana Szyszko, który w latach 1968-71 w lasach tego nadleśnictwa jako doktorant prowadził badania do swojej pracy doktorskiej.

- Na terenie naszego nadleśnictwa rozpoczął swoją karierę naukową, bo wyniki prac wykorzystał do pracy doktorskiej, którą można obejrzeć w naszym nadleśnictwie. Ta przyjaźń, którą zawarł wtedy tutaj z miejscowymi ludźmi, trwała całe jego życie, bo przez lata odwiedzał ich i pamiętał przyjaciół swoich z tamtych lat i ich potomków. Te relacje były ciągłe i serdeczne, dlatego chcemy go pamiętać - powiedział nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów Janusz Pasek.

Wcześniej w ramach święta w Gościeradowie uroczyście otwarto nową halę produkcyjno-magazynową spółki Erkado, która zajmuje się produkcją drzwi. Nowa hala z zapleczem biurowo-administracyjnym, ma 10 tys. m.kw. powierzchni. Usytuowana jest w Gościeradowie na obszarze zarządzanym przez Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Inwestycja kosztowała 55 mln zł. Będą tu produkowane drzwi stalowe. Spółka Erkado posiada także hale produkcyjne w Chwałowicach (woj. podkarpackie) i w Radomiu. Rocznie produkuje ok. 780 tys. drzwi różnych rodzajów. Zatrudnia ok. 700 osób.

