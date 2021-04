Adrian Zandberg: Lewica oczekuje konkretów od spotkania z premierem

- Fundusz Odbudowy trzeba wydać rozsądnie. Jeśli uda się porozumieć, Polska będzie korzystać z Funduszu przez lata - podkreśla lider Lewicy Razem Adrian Zandberg przed wtorkowym spotkaniem z szefem rządu. Wskazuje też, na co powinny zostać wydane unijne środki.

Zdjęcie Adrian Zandberg / Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / Getty Images

Reklama

We wtorek o godz. 9 w Sejmie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Lewicy z premierem ws. Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Lider Lewicy Razem Adrian Zandberg, który będzie uczestniczył w rozmowach z szefem rządu, wskazał rozwiązania, które zostaną przedstawione przez jego klub.

Reklama

Jak powiedział Zandberg, Lewica oczekuje od premiera konkretów. - Fundusz Odbudowy trzeba wydać rozsądnie. Jeśli uda się porozumieć, Polska będzie korzystać z Funduszu przez lata. Lewica myśli poważnie o przejęciu władzy. Mamy świadomość, że większość pieniędzy wyda już nie pan Morawiecki, tylko kolejny rząd. Uważamy, że w takich sprawach decyzje powinno się podejmować odpowiedzialnie, za zgodą wszystkich stron - mówił.

Podkreślił też, że szybka reakcja rządu jest odpowiednia, bo "czasu nie ma już dużo". - W tym tygodniu powinny się zakończyć prace nad planem, który Polska wyśle do Brukseli - zaznaczył.

"Pieniądze europejskie muszą być wydane uczciwie"

Zandberg podkreślił, że rząd poznał oczekiwania Lewicy, a rozmowa będzie dotyczyła konkretów. - Lewica uważa, że środki należy skierować na budowę tanich, energooszczędnych mieszkań na wynajem. Drogie mieszkania - to jest wielki problem młodego pokolenia. Ceny są szalone, trzydziestolatkowie gnieżdżą się z rodzicami, bo nie stać ich na to, żeby się usamodzielnić. Państwo i samorządy mogą to wspólnie zmienić. Europejskie środki to szansa, żeby to zrobić - mówił.

Wskazał też, że więcej pieniędzy powinno trafić do szpitali powiatowych. - Chorzy powinni mieć dobry dostęp do ochrony zdrowia, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Chcemy też uruchomić pomoc dla ludzi, którzy pracują w branżach szczególnie mocno dotkniętych przez epidemię - takich, jak gastronomia - powiedział.

- Pieniądze europejskie muszą być wydane uczciwie i pod społeczną kontrolą. Dlatego proponujemy powołanie komitetu monitorującego, z udziałem samorządowców i związków zawodowych. Istotna część środków powinna trafić do samorządów. Nie może być wątpliwości, na co idą unijne fundusze - podsumował.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gowin w "Gościu Wydarzeń": Chcemy rozmawiać ze wszystkimi, także z Lewicą Polsat News

Rozlicz pit online już teraz lub pobierz darmowy program