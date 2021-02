- Jak czytam wywiad Jarosława Kaczyńskiego, to widać w nim frustrację, poczucie utraty kontroli nad funkcjonowaniem obozu politycznego - powiedział Adrian Zandberg w programie "Graffiti" na antenie Polsat News.

Adrian Zandberg zareagował w ten sposób na wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na temat sytuacji, w jakiej znalazła się Zjednoczona Prawica (przeczytaj całą rozmowę).

- Jeżeli ktoś musi udzielać takich wywiadów publicznie, to raczej nie pokazuje w ten sposób swojej siły. Nie jest tajemnicą, że ta większość rządowa zależy w dużym stopniu z jednej strony od Zbigniewa Ziobry, a z drugiej od Jarosława Gowina - powiedział Zandberg.

- Nie sądzę jednak, żeby to doprowadziło do załamania się tej większości rządowej. Te środowiska polityczne skupia bardzo prosta wiedza o tym, że w chwili, kiedy się ostatecznie pokłócą, to po prostu utracą władzę - powiedział Zandberg.

Marcin Fijołek pytał Adriana Zandberga, jak to jest głosować przeciw Zjednoczonej Prawicy razem z jej koalicjantem. Chodzi o głosowanie w sprawie informacji ministra kultury.

- To pytanie do Zbigniewa Ziobry o to, jak on się czuje w tej nowej sytuacji, kiedy głosuje przeciwko rozwiązaniom rządowym - powiedział Adrian Zandberg z Lewicy. - To się pewnie będzie zdarzało - powiedział.

Jeden z liderów partii Razem zarzucił rządowi, że "zawalił bezpieczeństwo lekowe". - Dla nas na Lewicy ważna rzecz to jest odbudowa polskiego potencjału, jeżeli chodzi o przemysł farmaceutyczny, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo lekowe, bo tutaj rząd zawalił przez ostatnie lata - powiedział Zandberg. Dodał, że "czuje pewną satysfakcję" widząc, że premier Morawiecki naciska na zwiększenie dostaw szczepionek.

