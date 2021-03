Choroby rzadkie, które były do tej pory marginalizowane, włączamy w główny strumień systemu leczenia - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich zostanie w poniedziałek skierowany do prekonsultacji.



- Plan dla chorób rzadkich zawiera blisko 40 zadań, które zostaną zrealizowane w latach 2021-2023. W tym czasie zdecydowanie poprawi się sytuacja pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce - poinformował szef resortu zdrowia.



Niedzielski wskazywał na dotychczasowy "brak usystematyzowania oraz planu", a także na marginalizowanie chorób rzadkich. - Dla mnie priorytetem było (...) pokazanie konkretnych rozwiązań. Dzisiaj przestajemy opowiadać o planach i perspektywach, tylko dziś podsumujemy wykonanie trzech bardzo konkretnych kroków, które w zdecydowany sposób zwiększą dostępność do leczenia chorób rzadkich i do diagnostyki - podkreślił Niedzielski.

Podał również, że zapadalność na choroby rzadkie wynosi około 6-8 proc. populacji, co w przypadku Polski - wskazał - "oznacza, że dotyczy to co najmniej 2-3 mln osób".

Plan dla chorób rzadkich podzielony został na sześć obszarów, są to: ośrodki eksperckie, diagnostyka, dostęp do leków, rejestr, paszport pacjenta z chorobą rzadką i edukacja.

Koszty wprowadzenia planu szacuje się na ok. 90 mln zł.

- Jednym z najważniejszych elementów opieki nad pacjentem z chorobą rzadką jest zapewnienie szybkiej, wysokospecjalistycznej, właściwie ukierunkowanej diagnostyki laboratoryjnej, dostępnej zarówno w trybie hospitalizacji, jak i ambulatoryjnym - przekazał minister zdrowia.



Agencja Badań Medycznych przeznaczy 100 mln złotych na badania dotyczące najrzadszych schorzeń.



- Chcemy wprowadzić paszporty dla pacjentów z chorobami rzadkimi - powiedział Niedzielski.

O tym, że kluczową sprawą przy chorobach rzadkich jest diagnostyka, mówiła także prof. Katarzyna Krzanowska.