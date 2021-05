Adam Niedzielski zapowiada nową platformę do kontaktu z lekarzem

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział we wtorek, że Teleplatforma Pierwszego Kontaktu to pierwszy etap reformy nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Narodowy Fundusz Zdrowia utworzył Teleplatformę Pierwszego Kontaktu, na którą można dzwonić poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK 800 137 200 pacjenci otrzymają poradę medyczną, a w razie potrzeby również e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, jej personel zaleci wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ), kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 - 18.00, od poniedziałku do piątku), a a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Pod wspólnym numerem dla całej Polski dyżurują pielęgniarki, położne i lekarze. W pierwszej kolejności z pacjentem łączy się pielęgniarka lub położna. Jeśli uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje go do lekarza, podczas tego samego połączenia.

Porady w kilku językach

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski - platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.

Porady - jak podał NFZ - udzielane są w kilku językach m.in. angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Z platformy mogą korzystać osoby niesłyszące.

"Oddajemy do Państwa dyspozycji Teleplatformę Pierwszego Kontaktu, która poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych pozwoli uzyskać poradę medyczną. W razie potrzeby można uzyskać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. To I etap reformy nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej" - napisał we wtorek na Twitterze minister Niedzielski.