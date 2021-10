Adam Niedzielski: Zamówiliśmy 5 mln szczepionek przeciw grypie

Minister zdrowia wraz z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem wziął udział w poniedziałek w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Później zwiedzili Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne nr 3 PUM.

Na briefingu szef MZ zaapelował o szczepienie się przeciw COVID-19 i przeciw grypie. - W tym roku zamówiliśmy blisko 5 mln szczepień na grypę. One już w wysokości prawie 2 mln wpłynęły do Polski - poinformował Niedzielski.



Niedzielski: W tym roku możemy liczyć na naprawdę duże dostawy szczepionek przeciw grypie

Wskazał na ważną role, jaką w dobie pandemii COVID-19 stanowi, obok szczepień przeciw COVID-19, szczepienie przeciw grypie.



- Zachęcam do szczepienia również na grypę, bo w tym roku możemy liczyć na naprawdę duże dostawy, zwiększoną dostępność do szczepień. Mam nadzieję, że przed tym sezonem grypowym, którego szczyt zawsze następuje w styczniu, lutym czy nawet w marcu, zdążymy się zaszczepić tak, żeby być po prostu w lepszym stanie zdrowia - powiedział Adam Niedzielski.



Szczepienie przeciwko grypie nie chroni w pełni przed zachorowaniem, ale dzięki niemu, nawet w razie wystąpienia choroby, jej przebieg będzie łagodniejszy. Najlepiej zaszczepić się na początku sezonu grypowego, czyli jesienią. Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu dwóch, trzech tygodni i utrzymuje się 6-12 miesięcy. Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowywany na podstawie nowych szczepów wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie.



Eksperci rekomendują szczepienia przeciwko grypie i COVID-19 podczas jednej wizyty lekarskiej. Podkreślał, że mimo podobnych objawów COVID-19 i grypa to dwie różne choroby.



Rok temu szczepienie przeciw grypie przyjęło 6 proc. polskiej populacji. To skok o 43 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, ale zdaniem ekspertów nie oznacza to, że społeczeństwo ma większą odporność, bo 6 proc. to nieistotna statystycznie wartość.



Kto może skorzystać z nieodpłatnych i dobrowolnych szczepień przeciw grypie?

Zgodnie z sierpniowym rozporządzeniem ministra zdrowia z nieodpłatnych i dobrowolnych szczepień przeciw grypie będą mogli skorzystać pracownicy medyczni, farmaceuci, nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów, pracownicy inspekcji farmaceutycznej i pracownicy domów pomocy społecznej. Możliwość taką będą mieć również pracownicy szkół i przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Z bezpłatnych szczepień mogą też skorzystać osoby urodzone nie później niż w 1946 r. i pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, oddziałów medycyny paliatywnej i pensjonariusze domów pomocy społecznej.



Bezpłatnie szczepić się przeciw grypie mogą funkcjonariusze albo żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, straży gminnej (miejskiej) i członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni, a także rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego.