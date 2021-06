Adam Niedzielski: Tak dobrych danych nie było od roku

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim ogłosili wakacyjne luzowanie obostrzeń . Szef resortu zdrowia podsumował również sytuację epidemiczną w Polsce.



- Średnia wykonywanych badań utrzymuje się na poziomie 50 tys. dziennie. Jeżeli popatrzymy na to, że średni wynik nowych zakażonych spadł poniżej 400 dziennie, to widzimy, że ten odsetek pozytywnych testów jest skrajnie niski, poniżej 1 proc. To wskazuje nam w jakim miejscu pandemii jesteśmy - powiedział minister zdrowia.

Jak przyznał przez ostatni tydzień lekarze POZ wydali nieco ponad 20 tys. skierowań na testy. W apogeum trzeciej fali takich skierowań było nawet 280 tys.



- Te różnice pokazują, że sytuacja się poprawia, a nasze luzowanie nie prowadzi do przyspieszenia procesów pandemicznych - podsumował minister Niedzielski.

Spadek liczby zgonów

Niedzielski powiedział również, że obserwowany jest bardzo dynamiczny spadek liczby zgonów. - W tej chwili ta liczba zgonów, jeżeli chodzi o średnią tygodniową wynosi 53 dziennie i to też w stosunku do poprzedniego tygodnia jest spadek o 40 proc. - poinformował.



Szef MZ powiedział, że równolegle zmniejszana jest infrastruktura covidowa, w tym łóżek przeznaczanych na walkę z tą chorobą. Poinformował, że ciągu ponad miesiąca dostępność łóżek dla takich pacjentów zmniejszyła się o blisko 30 tys., a teraz dostępne są ok. 14 tys. łóżka.



- Tak naprawdę cały czas trwa proces redukowania tej infrastruktury po to, żeby przywracać standardowe działanie systemu opieki zdrowotnej - powiedział.