- Plotki o wcześniejszych wyborach pojawiają się w polskim parlamencie regularnie. W praktyce nawet opozycja nie jest nimi zainteresowana - mówił europoseł Adam Bielan w "Graffiti" na antenie Polsat News.

Zdjęcie Adam Bielan /Polsat News

W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się debata "Rządowe próby uciszenia wolnych mediów w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii" oraz debata na temat praw osób LGBT. Na czwartek zaplanowane jest głosowanie rezolucji, zgodnie z którą PE miałby ogłosić całą Unię Europejską "strefą wolności LGBTIQ+".

Bielan na antenie Polsat News był pytany przez Marcina Fijołka, czy "nie czuł się głupio", gdy Polska była "raz po raz" krytykowana w Parlamencie Europejskim.

- To już jest moja trzecia kadencja w Parlamencie Europejskim i bardzo często rządzi w Polsce konserwatywny rząd. Tak było w latach 2005-2007 i tak było od roku 2015. Nasza opozycja organizuje tutaj w Brukseli takie rutynowe debaty na temat tego, co dzieje się w Polsce, niezależnie od stanu faktycznego - mówił Bielan.

- One nie mają żadnego, praktycznego znaczenia. W tych debatach uczestniczy coraz mniejsza grupka posłów. Wczoraj na sali siedziało kilkunastu posłów - mówił Bielan. - Mamy przecieki, do polskiej prasy, że eurodeputowani z innych krajów są już znudzeni tą aktywnością polskiej opozycji. Powtarzam - to nie ma żadnego praktycznego znaczenia, to jest strata czasu, Parlament Europejski powinien zajmować się ważniejszymi kwestiami - dodał.

Wizyta Gowina we Francji

W czwartek wicepremier Gowin złoży jednodniową, oficjalną wizytę w stolicy Francji. Spotka się z ministrem gospodarki, finansów i odbudowy Republiki Francuskiej Bruno Le Maire’em, przewodniczącym Senatu Republiki Francuskiej Gérardem Larcherem oraz z sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Angelem Gurrią. Gowin planuje m.in. zaprezentować główne założenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy oraz Nowej Polityki Przemysłowej Polski.

Bielan na antenie Polsat News przyznał, że żaden minister nie powinien prowadzić polityki zagranicznej na własną rękę. - Natomiast jeśli chodzi o dyskusję na temat Nowego Ładu, to my wczoraj mieliśmy posiedzenie, spotkanie przedstawicieli władz przedstawicieli Porozumienia z panem premierem Morawieckim. Po tym zarząd krajowy, na którym nie było premiera Gowina, przyjął uchwałę wspierającą Krajowy Plan Odbudowy - mówił.

"Raczej nie będzie problemu z ratyfikacją"

Europoseł zapewnił, że ma "częste kontakty" zarówno z premierem Mateuszem Morawieckim, jak i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. - To, co dzisiaj jest najważniejsze, to znalezienie pewnej stabilnej większości zarówno do Krajowego Planu Odbudowy, jak i wszystkich ustaw, które będą towarzyszyć Nowemu Ładowi - mówił Bielan.

Dodał, że nie uczestniczy w rozmowach na linii PiS-Solidarna Polska.

- Wiemy, że to ważny dokument i dobrze byłoby, gdyby cała rządowa koalicja go poparła. Wiemy, że od samego początku, od grudnia, od powrotu pana premiera Morawieckiego z Brukseli, nasi koledzy z Solidarnej Polski przedstawiają swoje zastrzeżenia i wątpliwości - mówił Bielan, dodając, że biorąc pod uwagę stanowiska pozostałych grup i wagę dokumentu "raczej nie będzie problemu z ratyfikacją dokumentu w parlamencie".

Pytany o przyspieszone wybory przyznawał, że choć "teoretycznie jest taka możliwość", to sam "nie widzi wielkiego prawdopodobieństwa dla takiego rozwiązania".

