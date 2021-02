- Absolutnie nieprawda, dementuję to, że zostałem wyrzucony z partii. Krajowy sąd koleżeński wczoraj zebrał się po to, żeby przeanalizować wszystkie dokumenty prawne związane z funkcjonowaniem naszej partii - powiedział w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News europoseł Adam Bielan.

Zdjęcie Jarosław Gowin, a w tle Adam Bielan (arch.) /Andrzej Hulimka /Reporter

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Bielan wyjaśniał, że zgodnie ze statutem partii obowiązki prezesa przejął przewodniczący Konwencji Krajowej, czyli on sam.

- Ja dzisiaj zwołałem zarząd krajowy, przed chwilą zakończyły się jego obrady. Przyjęliśmy trzy uchwały, które za chwilę znajdą się w internecie. To były uchwały programowe, my nikogo z partii nie usuwamy - zapewniał Bielan. - My wyciągamy rękę do tych kolegów, którzy zbłądzili, żeby przestrzegali prawa i żeby przestrzegali statutów - dodawał.

Dopytywany przez Grzegorza Kępkę Bielan wyjaśnił, że jedna z uchwał dotyczy wyrażenia poparcia dla nowego programu, który przedstawi w najbliższych dniach koalicja Zjednoczonej Prawicy. Druga uchwała z kolei ma sprzeciwiać się pomysłowi, który zgłaszali m.in. Gowin, Grzegorz Schetyna i Szymon Hołownia - zorganizowania referendum w sprawie uchwały antyaborcyjnej. - Trzecia wzywa Gowina do przestrzegania statutu i uregulowań wewnętrznych - mówił Bielan.

- Jarosław Gowin został po raz ostatni wybrany głosami członków Porozumienia na kongresie w kwietniu 2015 r. Ja i moi koledzy byliśmy wybierani w roku 2017. To wynik olbrzymiego zamieszania formalnego. Za to zamieszanie odpowiedzialność ponoszą poprzednie władze, które nie dopilnowały swoich obowiązków - dodał europoseł.

- Nie przypominam sobie, by prezes jakiejkolwiek partii politycznej zapomniał zorganizować kongres, by wybrać go na kolejną kadencję - dodawał.



"Wstydliwa tajemnica"

Bielan zapewniał, że widział w piątek zwolenników Jarosława Gowina, którzy dużo mówili, ale nie na temat. - My dysponujemy uchwałami ciał statutowych naszej partii oraz analizami prawnymi prawników, którzy pracują dla partii Porozumienie. Czuję się skrępowany, że w czasie pandemii, gdy rząd musi stawiać czoła również jej gospodarczym skutkom musimy się zajmować formalnymi przepychankami. Jarosław Gowin pozostaje w rządzie ministrem gospodarki, odpowiedzialnym za kierowanie tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców i ma nasze pełne wsparcie - zapewniał.

Bielan mówił, że następne "demokratyczne" wybory będą zorganizowane na kongresie, gdy osłabnie epidemia koronawirusa.

Europoseł zaznaczył, że Jarosław Gowin najprawdopodobniej zdawał sobie sprawę z tej "wstydliwej tajemnicy, którą skrywał przez kilka lat". - W ruchu uprzedzającym usunął osobę, która w sytuacji kryzysu, zamieszania formalno-prawnego go zastępuje, czyli przewodniczącego Konwencji Krajowej - mówił.

Prowadzący program Grzegorz Kępka przytoczył stanowisko podpisane przez 13 z 17 parlamentarzystów Porozumienia, w którym nie zgadzają się na "próby destabilizacji partii". Bielan zapewniał, że przepisy prawa i przepisy statutu są "nie do dyskusji". - Nie robię niczego innego, niż to, że przestrzegam prawa wewnątrz Porozumienia. Chcę wyraźnie podkreślić - decyzja o tym, że pełnię obowiązki prezesa to nie jest moja decyzja. To decyzja niezawisłego, niezależnego sądu wewnątrz Porozumienia, które obradowało w tej sprawie - dodawał.

Europoseł dodał, że koalicja Zjednoczonej Prawicy nie jest zagrożona, a on sam niedawno rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim. - Jestem przekonany, że posłowie Porozumienia nie będą opuszczać Zjednoczonej Prawicy - mówił.

Zawieszenie trzech polityków

Jak dowiedziała się w czwartek Interia, Porozumienie zawiesiło Adama Bielana, Arkadiusza Urbana i Marcela Klinowskiego w prawach członka partii.

Posiedzenie zarządu Porozumienia miało być długie i burzliwe. Skończyło się zawieszeniami w prawach członka partii trzech polityków - Adama Bielana, Arkadiusza Urbana i Marcela Klinowskiego.

Politycy zostali zawieszeni za wielokrotne łamanie regulaminu partii.

Bielan: Gowin nie jest prezesem Porozumienia

- Gowin nie jest prezesem Porozumienia - przekonywał w wywiadzie dla Interii Bielan.

Europoseł tłumaczył też, dlaczego to on rządzi teraz w ugrupowaniu. - Lider musi mieć charyzmę. Nie może też popełniać tylu błędów, co Gowin - twierdzi polityk.

