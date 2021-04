Obecny czas to być może czas konfrontowania się z trudną czasem prawdą o nas samych. Oby była to tylko trudna lekcja, która nauczy nas bycia dobrymi ludźmi i prawdziwymi świadkami Ewangelii – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Zdjęcie Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki /Tomasz Jastrzebowski/ /Reporter

W kontekście Triduum Paschalnego metropolita poznański podkreślił, że "pandemia jest krzyżem, który musimy nieść wszyscy". - Ta wyjątkowa i trudna chyba dla każdego sytuacja, która spowodowała ogromne zmiany w naszym praktykowaniu wiary i realizacji potrzeb religijnych" - powiedział abp Gądecki.

Pytany, w jaki sposób ostatnie ataki na miejsca kultu i symbole religijne oraz duchownych, jak też grzechy pedofilii ludzi Kościoła - zmienią oblicze Kościoła w Polsce, abp Gądecki powiedział, że te wydarzenia są ważną lekcją dla wszystkich.

- Jak to zwykle w życiu bywa, niektóre sprawy są znacznie bardziej skomplikowane, niż widzimy to w przekazach medialnych - powiedział hierarcha.

Podkreślił, że "obecny czas to być może czas oczyszczenia wielu elementów naszego życia". - To czas konfrontowania się z trudną czasem prawdą o nas samych: o duchownych, księżach, biskupach. Ale to też czas zmiany obyczajów, triumfu wielu sił zła - wskazał abp Gądecki. Jak dodał, "oby była to tylko trudna lekcja, która nauczy nas bycia dobrymi ludźmi i prawdziwymi świadkami Ewangelii".

"Wielkanoc zawiera mnóstwo pięknych i ważnych tradycji"

Abp Gądecki przyznał, że "świat, nasze zwyczaje czy zachowania zmieniają się". - Niezmienny pozostaje Zmartwychwstały Jezus i Jego Ewangelia. Wiele zależy, zatem od naszego osobistego nawrócenia i dojrzałości naszej wiary - powiedział przewodniczący KEP.

Zaznaczył, że "zawsze w centrum życia chrześcijanina powinien być Jezus Chrystus i Ewangelia". - Nasza wiara o tyle jest trwała, o ile nasze osobiste zakorzenienie w Bogu będzie determinowało nasze codzienne działania - zwrócił uwagę abp Gądecki.

Wyjaśnił, że "wiara jest przejściem ponad horyzontem dociekania rozumowego, przekracza je i daje poczucie spełnienia i pokoju. I jeśli jest mocna, to daje też przekonanie, że nie da się jej niczym zastąpić. Jeśli nie ma wiary, to nawet najbardziej drobiazgowe zachowywanie tradycji, zwyczajów czy obrzędów nie pomoże nam w osobistym spotkaniu z Bogiem".

Zwrócił uwagę, że można wypełnić rytualnością codzienne życie, ale nigdy nie doświadczymy w tym obecności Boga.

- Wielkanoc zawiera całe mnóstwo pięknych, ważnych i ugruntowanych w naszym społeczeństwie tradycji. Jedną z nich jest na pewno tradycyjne błogosławieństwo pokarmów przez kapłanów w Wielką Sobotę. I bardzo dobrze, że tak jest! To są niezwykle istotne elementy przeżywania naszej religijności" - powiedział abp Gądecki.

Podkreślił jednocześnie, że "są rzeczy ważniejsze niż poświęcony koszyczek z wiktuałami". "Myślę tu na przykład o naszym nawróceniu, sakramencie pokuty, decyzji o zmianie życia, dokonywaniu wyborów zgodnie z wolą Pana Boga. To o wiele trudniejsze, ale też niewspółmiernie ważniejsze" - wskazał metropolita poznański.

"Wszyscy musimy zadbać o nasze zdrowie i życie w tym wyjątkowo trudnym czasie"

- Wpatrując się w pusty grób Jezusa Chrystusa i otwierając się na osobiste spotkania ze Zmartwychwstałym, przeżyjmy te święta z głębokim przekonaniem, że prawda o Jezusie, który żyje i jest pośród nas, winna przenikać całe nasze życie. Także po świętach - powiedział przewodniczący KEP.

Zaapelował jednocześnie o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych. - Wszyscy musimy zadbać o nasze zdrowie i życie w tym wyjątkowo trudnym czasie - zaznaczył.

- Proszę raz jeszcze, byśmy dzięki odpowiedzialnej i solidarnej trosce nas wszystkich, przeżyli tę Wielkanoc pełni ufności i nadziei - zaapelował abp Gądecki.