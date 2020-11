Prezydencka propozycja byłaby nową formą eutanazji - uważa przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Jak zauważył, "brak publikacji decyzji TK prowadzi jednak do wielu znaków zapytania".

Zdjęcie Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /Reporter

- Z uznaniem przyjąłem decyzję Trybunału Konstytucyjnego uznającą aborcję eugeniczną za niezgodną z konstytucją. Decyzja ta potwierdza bowiem, że koncepcja "życia niewartego życia" stoi w jaskrawej sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawa - powiedział abp Stanisław Gądecki w wywiadzie udzielonym Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Reklama

- Życie każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci przedstawia przed Bogiem taką samą wartość i powinno być w takim samym stopniu chronione przez państwo. Zaś człowiek prawego sumienia nie może odmawiać prawa do życia komukolwiek, zwłaszcza z powodu jego choroby. Brak publikacji decyzji TK prowadzi jednak do wielu znaków zapytania - powiedział Gądecki w wywiadzie udzielonym Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Gądecki był pytany, czy katolik może poprzeć projekt prezydenta Andrzeja Dudy, który zakłada, że aborcja może być dokonana, gdy "badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka".

- Niestety, nie może. Prezydencka propozycja byłaby nową formą eutanazji, która selekcjonuje osoby ze względu na możliwość przeżycia. Tym razem przypadki aborcji wynikające z przesłanki eugenicznej zostaną podciągnięte pod nowy przepis - prawdopodobnie z wyjątkiem dzieci z zespołem Downa - i wszystko pozostanie w tym samym punkcie - odpowiedział arcybiskup.

22 listopada Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Orzeczenie TK wejdzie w życie z dniem publikacji.



Od tego dnia w kraju trwają protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego.

Protesty w Polsce. Kolejny dzień manifestacji 1 / 6 Setki protestujących, którzy wcześniej w ramach akcji zorganizowanej przez Ogólnopolski Strajk Kobiet blokowali rondo de Gaulle'a w Warszawie, przeszli po Sejm. Na transparentach i banerach widniały hasła sprzeciwiające się zaostrzeniu prawa aborcyjnego, a także krytykujące partię rządzącą. Źródło: PAP udostępnij