Abp Sławoj Leszek Głódź pojawił się na mszy beatyfikacyjnej. Tomasz Terlikowski grzmi

Polska

Na niedzielnej mszy beatyfikacyjnej kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej pojawił się abp Sławoj Leszek Głódź. Hierarcha kilka miesięcy temu został ukarany przez Watykan za zaniedbania dotyczące pedofilii wśród duchownych. "To kolejny smutny dowód na to, że jest to jeden z największych szkodników polskiego Kościoła" - pisał dziennikarz Tomasz Terlikowski.

Zdjęcie Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź / Piotr Molecki / East News