​Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak jest gotowy przekazać Państwowej Komisji informacje o liczbie spraw dotyczących wykorzystania seksualnego osób małoletnich poniżej 15. roku życia zgłoszonych Kościołowi w Polsce. Udostępnienie kopii całości akt kanonicznych procesów karnych budzi jednak wątpliwości prawne - zaznaczył.

10 maja odbyło się spotkanie Zespołu kierowanego przez abp. Wojciecha Polaka, delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży z Państwową Komisją ds. Pedofilii.

"Omówienia warunków i zasad współpracy"

Celem spotkania było "omówienia warunków i zasad współpracy" - czytamy w komunikacie biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.



Wskazano w nim, że "wyrażając wolę współdziałania, Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży jest gotowy przekazać Państwowej Komisji informacje o liczbie spraw dotyczących wykorzystania seksualnego osób małoletnich poniżej 15 roku życia zgłoszonych Kościołowi w Polsce".



Zaznaczono, że "strona kościelna jest świadoma obowiązku powiadamiania o tych przestępstwach państwowych organów ścigania i podejmuje z nimi współpracę zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem".







"Kwestia udostępnienia Państwowej Komisji kopii całości akt kanonicznych procesów karnych budzi poważne wątpliwości zarówno na gruncie prawa państwowego, jak i kościelnego" - zwrócono uwagę w komunikacie.



Wyjaśniano, że "od strony prawa państwowego, zastrzeżenia budzi brak wskazania jasnej podstawy prawnej, na której opiera się prośba o wydanie akt. Wyjaśnienia wymaga także kwestia ochrony wrażliwych danych osobowych zawartych w aktach spraw kościelnych" - wskazano.



Sprawy te były przedmiotem dyskusji z Państwową Komisją, jednak wymagają dalszego doprecyzowania i pogłębienia.



Nadzieja na dobrą współpracę

Podkreślono, że "na gruncie prawa kościelnego, istnieje potrzeba rozstrzygnięcia - czy zniesienie sekretu papieskiego dotyczy postępowań sprzed dnia wejścia w życie decyzji papieża Franciszka, a także doprecyzowania zakresu obowiązującej tajemnicy urzędowej". "Ponieważ wątpliwości wiążą się z interpretacją papieskiej 'Instrukcji o poufności procedur prawnych+ z dnia 17 grudnia 2019 r., dlatego w najbliższym czasie Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży zwróci się do Stolicy Apostolskiej o stosowną wykładnię'" - czytamy w komunikacie.



Prymas Polski wyraża jednocześnie nadzieję "na dobrą współpracę z Państwową Komisją w zakresie przeciwdziałania pedofilii i ochrony osób małoletnich w społeczeństwie, w tym także w Kościele katolickim".



W odpowiedzi na skierowane w lutym i marcu br. przez prof. Błażeja Kmieciaka, przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii pisma adresowane do oficjałów sądów kościelnych i biskupów diecezjalnych w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski 11 marca br. wyznaczyła Zespół kierowany przez abp. Wojciecha Polaka, delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, do kontaktu z Państwową Komisją.