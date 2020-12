- Jesteśmy zobowiązani do obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II - podkreślił we wtorek (8 grudnia) metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas nabożeństwa wieńczącego obchody Święta Małopolski w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Zdjęcie Abp Marek Jędraszewski /ANDRZEJ BANAS /Polska Press /East News

W homilii metropolita krakowski zaznaczył, że Jan Paweł II wprowadził procedury, które miały chronić dzieci.

Reklama

- To trzeba z całą mocą powiedzieć tutaj, dzisiaj, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w sanktuarium poświęconym jego czci, w obecności księdza kardynała Stanisława Dziwisza, przez tyle lat jego najbliższego współpracownika. Jesteśmy wszyscy zobowiązani do obrony jego dobrego imienia i nieulegania złu, kłamstwu i przewrotności - podkreślił Jędraszewski.

Zaznaczył też, że nie może być zgody na "wszystkie te kłamliwe akty, które chciałyby uczynić go (Jana Pawła II - red.) jednym z odpowiedzialnych za zło, jakie toczyło i toczy Kościół ostatnich czasów".

"Ojcowskim płaszczem chciał bronić każde dziecko"

Metropolita przypomniał obraz z audiencji, gdy papież Polak otoczył swym płaszczem dziecko - ten obraz, według arcybiskupa, jest symboliczny. - On swoim ojcowskim płaszczem chciał w sposób szczególny bronić każde dziecko, zwłaszcza to, które mogłoby być skrzywdzone, zwłaszcza to, które mogłoby być dotknięte w swojej niewinności, czystości przez niektórych, bardzo złych, z punktu widzenia moralnego, ludzi Kościoła - mówił abp Jędraszewski.

Nawiązując do święta Niepokalanego Poczęcia NMP, arcybiskup zwrócił uwagę, że po śmierci matki ojciec powiedział młodemu Wojtyle, że od teraz to Maryja będzie jego matką. Przyszły papież przyjął szkaplerz karmelitański i nosił go przez całe życie. Stał się także członkiem Sodalis Marianus - maryjnego towarzystwa, które nauczało, jak żyć zgodnie z przykazaniami, rozwijając nabożeństwo do najświętszej Marii. Arcybiskup podkreślił, że to właśnie Najświętsza Panna stała się dla św. Jana Pawła II "nauczycielką człowieczeństwa, czystości, wewnętrznej prawości, umiłowania prawdy, wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, zwłaszcza na krzywdę dziecka".

Cytat z poezji Miłosza

Krakowski metropolita przywołał też słowa Czesława Miłosza z okazji 80. urodzin papieża Polaka.

Poeta napisał: "Kiedy odezwą się moce chaosu, / A posiadacze prawdy zamkną się w kościołach, / I jedynie wątpiący pozostaną wierni, / Twój portret w naszych domach co dzień nam przypomni, / Co może jeden człowiek, i jak działa świętość".