- Duchowa jedność, ciągłość i trwałość narodu polskiego ma swój bardzo konkretny i naukowo wymierny fundament. Jest nim jego biologiczna ciągłość i siła - powiedział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas procesji na Boże Ciało. Hierarcha ocenił też, że chrześcijaństwo jest "najważniejszym elementem zespalającym nasze polskie dzieje".

Zdjęcie Abp Marek Jędraszewski podczas uroczystości Bożego Ciała / Beata Zawrzel / Reporter

W czwartek w Boże Ciało w Krakowie odbyła się procesja z Wawelu do kościoła Mariackiego. W uroczystości wzięły udział tłumy mieszkańców. Przy czwartym ołtarzu homilię wygłosił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Duchowny w swoim kazaniu rozważał przesłania prymasa tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, w których mowa przede wszystkim o jedności chrześcijan i narodu. Wspominał także wybrane wydarzenia z historii Polski.

"Chrześcijaństwo najważniejszym elementem zespalającym polskie dzieje"

Metropolita podkreślił, że w 966 r. zaczęły się dzieje chrześcijaństwa, narodu i państwa polskiego i możliwe, że w żadnym innym narodzie w Europie te potrójne dzieje nie są tak głęboko ze sobą zespolone, jak właśnie w narodzie polskim.

- Najważniejszym elementem zespalającym nasze polskie dzieje jest chrześcijaństwo. Dobitnie mogliśmy przekonać się o tym zarówno w czasach zaborów, jak i w całym pięćdziesięcioleciu zawartym między latami 1939 i 1989 - powiedział metropolita krakowski. Podkreślił, że "gdy zabrakło państwa polskiego lub gdy jego suwerenność była poważnie osłabiona, siłą narodu był wtedy Kościół, który w dużej mierze brał na siebie także te sprawy i obowiązki, które w czasie wolności spoczywają zwykle na strukturach państwowych".

Według abp Jędraszewskiego w trudnych czasach to Kościół jednoczył naród. - Podzielona przez zaborców Polska nieprzerwanie odnajdywała swą duchową jedność w Kościele katolickim, czego widomym symbolem była panująca z Jasnej Góry nasza Matka i Królowa - mówił metropolita.

Procesja z Najświętszym Sakramentem z okazji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Jędraszewski o "biologicznej ciągłości"

Zdaniem arcybiskupa naukowym fundamentem duchowej jedności i trwałości narodu jest biologiczna ciągłość i siła. - Duchowa jedność, ciągłość i trwałość narodu polskiego ma swój bardzo konkretny i naukowo wymierny fundament. Jest nim jego biologiczna ciągłość i siła - powiedział abp Jędraszewski.

- Na silnym fundamencie ciągłości biologicznej buduje się moc kulturowa narodu - jego duch, jego przywiązanie do trwałych wartości, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To one decydują o jego duchowej tożsamości i to one powinny być bronione za wszelką cenę, także, jeśli trzeba, za cenę przelanej krwi i oddanego ojczyźnie z całą świadomością własnego życia" - powiedział podczas homilii abp. Jędraszewski.

Arcybiskup zaznaczył też m.in. że modlitwa o jedność ludzi wierzących jest potrzebna w obliczu podziałów Kościoła. Mówił też o mocy kultu maryjnego w Polsce i zauważył, że kardynał Wyszyński był nazywany "prymasem maryjnym" ze względu na często powierzanie spraw Maryi.