Będziemy sądzeni z miłości, będziemy sądzeni z wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka - mówił podczas mszy św. w bazylice Mariackiej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Kościół katolicki po raz czwarty obchodzi w niedzielę Światowy Dzień Ubogich.

Metropolita krakowski mówił w homilii, że żyjemy zanurzeni w czasie, który jest dla nas istotnym punktem odniesienia, ale "pojawiają się ideologie, które chciałyby nas sprowadzić do poziomu istot żyjących czysto biologicznymi instynktami, a czas i jego przemijanie byłoby dla nas jednym wielkim przekleństwem".

- Ale jeśli spojrzymy na nasze życie i na dany nam czas w świetle Boga, odkrywany swoją wielkość i godność - powiedział abp Jędraszewski. Jak podkreślił nasze życie jest darem od Boga, a skoro jest darem wiąże się z tym odpowiedzialność za to, co z nim zrobimy i powinniśmy do tego daru wnieść miłość. - I to nie miłość, która często jest dzisiaj przedstawiana w kluczu narcystycznym, zakochania się w sobie, samorealizacji, życia monady obojętnej na to, co dzieje się wokół niej - zaznaczył. Podkreślił, że chodzi o miłość do Boga i ludzi.

- Będziemy sądzeni z miłości, będziemy sądzeni z wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka - mówił metropolita krakowski.

Archidiecezja przekazała ponad 50 tysięcy złotych

Ze względu na pandemię IV Światowe Dni Ubogich w archidiecezji krakowskiej odbywają się w zmienionej formule. Tym razem na Małym Rynku, nie ma namiotu, w którym w poprzednich latach ubodzy mogli ogrzać się, posilić, porozmawiać z innymi, wziąć udział w warsztatach, posłuchać koncertów zespołów katolickich, skorzystać z porad przedstawicieli NFZ, pracowników socjalnych i psychologów.

Ale potrzebujący mogli otrzymać paczki żywnościowe, które na ul. Szpitalnej rozdawały siostry duchaczki. Siostry albertynki wydawały ciepłe buty na zimę i posiłki. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, przy wsparciu Arcybractwa Miłosierdzia, zaoferowało ponad 200 ciepłych posiłków i rozdawało ubogim herbatę. Wolontariusze odwiedzą także starszych i samotnych, którzy pozostają w domach.

W punktach pomocy wspierających biednych i bezdomnych rozdawane będą kubki termiczne oraz maseczki. Organizatorzy obchodów Światowego Dnia Ubogich w archidiecezji krakowskiej przygotowali 2 tys. kubków i 5 tys. maseczek. Na wszystkie te działania archidiecezja przekazała ponad 50 tys. zł.

100 tys. zł otrzymają organizacje charytatywne wyróżnione w pierwszej edycji konkursu "Błogosławieni Miłosierni 2020". W kategorii Parafialny Zespół Charytatywny pierwsze miejsce zajęła grupa działająca przy parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie, drugie Zespół Caritas "Betania" w Myślenicach, a trzecie Zespół Charytatywny przy parafii Św. Wojciecha w Krakowie.

W kategorii organizacja działająca na rzecz pomocy dla potrzebujących nagrodzeni zostali: I miejsce - Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio, II miejsce - Gminny Klub PCK w Lachowicach, III miejsce - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Krakowie.

Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Ubogich w 2017 r. Jest on obchodzony w Kościele w XXXIII Niedzielę Zwykłą.