77. rocznica Powstania Warszawskiego. W Godzinę "W" miasto zamiera

77 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 (godzina "W") wybuchło Powstanie Warszawskie. Do pierwszych walk z Niemcami doszło jednak już wcześniej na Żoliborzu około godz. 14.00 i na Woli i w Śródmieściu Północ - około 16.00.

W pierwszej powstańczej odezwie, rozklejonej na ulicach stolicy, napisano: "Polacy! Od dawna oczekiwana godzina wybiła. Oddziały Armii Krajowej walczą z najeźdźcą niemieckim we wszystkich punktach Okręgu Stołecznego".

Godzina "W" w Warszawie, zdjęcie archiwalne z 2020 roku

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.



W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.

