48 ambasadorów persona non grata? Tego chce Konfederacja

​- Domagamy się od rządu, aby uznał za persona non grata 48 ambasadorów, którzy podpisali się pod listem w sprawie LGBT - oświadczył poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. Poseł Krystian Kamiński przekonywał, że powinniśmy odrzucić "lewicowo-liberalną propagandę" i przemyśleć relacje z ambasadą USA.

W poniedziałek - w Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii - 48 ambasadorów, dyplomatów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych w Polsce opublikowało z tej okazji, podobnie jak w latach ubiegłych, list, w którym wyraziło poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów LGBTI oraz innych mniejszości w Polsce "stojących przed podobnymi wyzwaniami". Poprzedni otwarty list poparcia ambasadorów 50 państw dla społeczności LGBT+ w Polsce został opublikowany we wrześniu 2020 r.

- Wobec całkowitej bezradności władz Polski i braku jakiejkolwiek reakcji staje się to powoli stałą praktyką - powiedział Dobromir Sośnierz podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie. Ocenił, że Konwencja wiedeńska w art. 41 "wyraźnie zabrania ambasadorom wtrącania się w wewnętrzne sprawy kraju, w którym się znajdują", a w tym przypadku - jak mówił - "ambasadorzy opowiadają się po jednej stronie sporu politycznego toczącego się w Polsce".

Ambasadorowie persona non grata?

- Jest to absolutnie niedopuszczalne z punktu widzenia protokołu dyplomatycznego, i w związku z tym domagamy się, aby polski rząd uznał wszystkich tych ambasadorów, którzy podpisali się pod tym listem, za persona non grata w Polsce, za osoby, które jawnie wykorzystują misję dyplomatyczną do ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski".

Polityk Partii KORWiN dodał, że "jeżeli rząd polski takiego kroku się boi, to chociaż może niech polskie ambasady w tych wszystkich krajach wystosują do nich odezwę, że 'Polska domaga się, aby one u siebie zaprzestały promocji dewiacji seksualnych', albo 'zabijania nienarodzonych'".



"USA traktuje nas jak państwo kolonialne"

Z kolei poseł Kamiński przekonywał, że Stany Zjednoczone "niestety mają w zwyczaju traktować nas, jak państwo kolonialne". - Chcą nam narzucić, chcą zmienić nasze zasady społeczne, w zamian już nawet nic nam nie proponując, nic nie obiecując - powiedział.

Polityk Ruchu Narodowego zwrócił uwagę na odstąpienie przez administrację amerykańską od sankcji nałożonych na firmę budującą gazociąg Nord Stream 2, co w jego ocenie tylko potwierdza, że USA traktują Polskę, "jak zwykłą kolonię". - Czy powinniśmy się na to zgadzać? Oczywiście, że nie. Powinniśmy odrzucić tę lewicowo-liberalną propagandę i przemyśleć nasze zachowanie wobec między innymi ambasady Stanów Zjednoczonych - przekonywał Krystian Kamiński.



Postulaty w liście

W tym roku dyplomaci w liście podkreślili, że "aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji".

Sygnatariusze wyrazili uznanie dla starań podejmowanych w tej dziedzinie w różnych miastach Polski oraz dla "pracy społeczności LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową".

Podobne listy ambasadorów są publikowane w Polsce od 2012 roku.

W tym roku sporządzanie listu z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii - koordynowała Ambasada Królestwa Danii w Polsce.

Pod listem otwartym podpisali się ambasadorowie: Argentyny, Australii, Austrii, Chile, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Ekwadoru, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Kanady, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, San Marino, Serbii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii i Administrator Generalnej Wallonie-Bruxelles International.



Wśród sygnatariuszy listu są też: Szef Biura Kontaktowego Parlamentu Europejskiego w Polsce, reprezentanci Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz Sekretarz Generalnego Wspólnoty Demokracji, a także, jako członkowie trójki koordynatorów, ambasady Belgii, Danii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W przyszłym roku rolę koordynatora zbierania podpisów pod podobnym listem przejmie ambasada USA.

17 maja to Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Dzień ten upamiętnia usunięcie przez WHO homoseksualizmu z listy chorób w 1990 roku.