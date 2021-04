250 km/h na prędkościomierzu Kuby Wojewódzkiego. Reaguje wiceszef MSWiA

"Bycie celebrytą nie zapewnia bezkarności" - napisał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, komentując wpis na profilu jednego z portali społecznościowych Kuby Wojewódzkiego.

Reklama

Zdjęcie Kuba Wojewódzki /Lukasz Dejnarowicz /Agencja FORUM

Wiceminister resortu spraw wewnętrznych i administracji na swoim profilu na Twitterze odniósł się do informacji policji o wszczęciu czynności sprawdzających wobec wpisu Kuby Wojewódzkiego, zwanego "Królem TVN", na którego profilu społecznościowym zamieszczono zdjęcia prędkościomierza wskazującego 250 km/h.

Reklama

"Bycie celebrytą nie zapewnia bezkarności. Jazda 250 km/h to szukanie nieszczęścia. Popularność nie usprawiedliwia takiej bezmyślności" - napisał minister Wąsik.

"Mam nadzieję, że @PolskaPolicja ukróci piractwo drogowe" - dodał wiceszef MSWiA.

Kuba Wojewódzki w niedzielę na swoim profilu społecznościowym zamieścił dwa zdjęcia, które opatrzył wpisem "Obiecałem w domu, że wrócę szybko". Na jednym ze zdjęć widać, że na prędkościomierzu jest 250 km/h.

Instagram Post

Sprawę bada policja

W poniedziałek sprawą zajęła się stołeczna policja. - Wszczęto czynności sprawdzające w związku z możliwością popełniania przestępstwa. 250 km/h na drodze to nie zabawa, to zaproszenie do tragedii - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

- Osoby posiadające wiedzę na temat okoliczności zdarzenia proszone są o kontakt pod nr. tel. 47 723 65 83 - zaapelował policjant.

Rzecznik KSP wskazał, że tylko w roku 2020 na drogach Warszawy i powiatów ościennych zginęło ponad 130 osób. - Każdy z nas zna odpowiedź na pytanie: Czy tego typu zachowanie pomaga w poprawie bezpieczeństwa? - powiedział nadkom. Marczak.

- Od lat to prędkość jest główną przyczyną wypadków śmiertelnych - dodał.